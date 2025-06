NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Israel/Iran:

"Immerhin gelang auf dem G7-Gipfel ein überraschendes Stück Einigkeit - mit der Erklärung aller Teilnehmer, dass Iran "die Hauptquelle regionaler Instabilität und des Terrors" in der Region sei - zugleich wird Israels Recht auf Selbstverteidigung betont. Was folgt daraus? Der Westen billigt Israels mindestens umstrittenen Schlag gegen Teheran, er setzt das Regime dort weiter unter Druck: Würden die USA in den Krieg eintreten, wäre dies wohl das Ende des Atomprogramms wie der Diktatur dort./DP/jha