MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Trump/Iran:

"Was plant Donald Trump? Seine theatralisch überstürzte Abreise vom G7-Gipfel in Kanada, die apokalyptisch klingende Warnung an die Bewohner Teherans, umgehend die Stadt zu verlassen: All das muss in den Ohren der iranischen Mullahs bedrohlich klingen - und genau das soll es wohl auch, im Sinne einer letzten Warnung an das Teheraner Regime. Glaubten die dortigen Machthaber bis jetzt, vor einem Kriegseintritt der USA einigermaßen sicher zu sein, so zielen Trumps neue Drohgebärden offenbar darauf, diese Gewissheit zu zerstören und die Ayatollahs doch noch zu einem Verzicht auf die Atombombe zu bewegen. Der Instinktpolitiker Trump wäre nicht er selbst, würde er die sich ihm durch die spektakulären israelischen Kriegserfolge bietende Chance nicht erkennen: Die iranische Theokratie wankt in einem Maße, dass sie in einem Deal mit Trump bereit sein könnte, das Atomprogramm zu opfern, um sich selbst zu retten."/DP/jha