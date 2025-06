WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) überprüft in ihrer Sitzung am Mittwoch den Leitzins. Analysten erwarten, dass dieser nicht angetastet wird. Er bliebe damit in der Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent, die seit Dezember 2024 gilt. Zu diesem Satz können sich Geschäftsbanken bei der Zentralbank Geld leihen. Die Entscheidung der Fed wird um 20.00 Uhr (MESZ) bekanntgegeben.

US-Präsident Donald Trump dringt auf eine Senkung des Leitzinses, um die Konjunktur anzukurbeln. Der Präsident hatte Zentralbankchef Jerome Powell wegen der hohen Zinsen erst vergangene Woche als "Hohlkopf" beschimpft. Die Zentralbank ist aber laut Gesetz in ihrer Geldpolitik unabhängig von der Regierung. Kernaufgaben der Fed sind es, die Inflation zu begrenzen und die Arbeitslosigkeit niedrig zu halten.

Nach der jüngsten Hochzinsphase zur Bekämpfung der hohen Inflation gab es 2024 zwei Zinssenkungen in den USA, in diesem Jahr noch keine. Seit seinem Amtsantritt im Januar hat Trump hohe Zölle auf Waren aus verschiedenen Ländern verhängt oder angedroht. Das könnte die Preise für importierte Waren erhöhen und das Wachstum bremsen. Bislang sind die US-Wirtschaft und der Arbeitsmarkt aber weiter robust, weswegen die Fed trotz des relativ hohen Zinsniveaus keinen akuten Handlungsdruck hat./jbz/DP/jha