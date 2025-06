Die neue Initiative reduziert für global agierende Unternehmen die Gesamtbetriebskosten um bis zu 60% und intensiviert ihre Migration in die Cloud

In einer sich schnell weiterentwickelnden digitalen Wirtschaft sind Unternehmen in den Bereichen Telekommunikationssektor und Finanzdienstleistungen einem wachsenden Druck ausgesetzt, sich zu modernisieren, ihre Geschäftstätigkeit zu skalieren und sich Innovationen zunutze zu machen-und bei alledem müssen sie auch noch die Kosten im Griff behalten und dürfen auf komplexen Wachstumswegen nicht die Orientierung verlieren. Heute gab CSG (NASDAQ: CSGS) eine neue Vereinbarung für eine strategische Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) zur Beschleunigung der Cloud-Transformation in diesen Branchen bekannt. Die Initiative wird durch fortschrittliche cloud-native Technologien, Kostenoptimierung und Plattforminnovationen auf den Weg gebracht.

"Diese Branchen konzentrieren sich derzeit auf die Cloud-Transformation, und dafür brauchen sie skalierbare, kosteneffiziente Plattformen, die sich mit ihnen weiterentwickeln können", sagte Mayoor Mahendra, Vice President, Network Solutions, CSG. "Unsere erweiterte Zusammenarbeit mit AWS erhöht den Wert der CSG-Lösung Converged Mediation, indem sie diese mit der globalen Infrastruktur von AWS kombiniert. Zusammen unterstützen wir die Führungskräfte in den Bereichen Telekommunikation sowie Bank- und Finanzdienstleistungen dabei, schneller zu modernisieren, Kosten zu senken und Innovationen vertrauensvoll zu nutzen."

Diese Initiative baut auf einer langjährigen Zusammenarbeit auf und erschließt dem AWS Marketplace die erweiterten Mediationsmöglichkeiten von CSG. Die Lösung senkt die Gesamtbetriebskosten um bis zu 60%, beschleunigt die Reise der Kunden in die Cloud und ermöglicht neue betriebliche Effizienzen. CSG und AWS werden gemeinsam darin investieren, den Zugang zu cloud-nativen Ressourcen durch technische Unterstützung, Kooperation bei der Vermarktung und laufende Plattforminnovationen zu erweitern. Im Gegenzug erhalten die CSG-Kunden Zugang zu fortschrittlichen Technologien wie KI, agentischer KI und generativer KI-was sie in die Lage versetzt, effizient zu skalieren, Investitionen zu monetarisieren und differenzierte Erlebnisse zu vermitteln, die Vertrauen und langfristige Treue schaffen.

"Wir bei AWS engagieren uns ebenso wie CSG entschieden dafür, unseren CSP-Kunden dabei zu helfen, auf ihrem Weg zur digitalen Transformation voranzukommen", sagte Michael Singer, Director of North America Telecommunications, AWS. "Diese Zusammenarbeit ist Ausdruck unserer gemeinsamen Vision, global agierende Unternehmen mit einem cloud-nativen Ansatz, besseren Geschäftsergebnissen durch generative KI und Schaffung besserer Kundenerlebnisse bei ihrer Modernisierung zu unterstützen."

CSG und AWS werden die Vorteile der erweiterten Zusammenarbeit auf dem demnächst in Kopenhagen stattfindenden TM Forum DTW Ignite 2025 gemeinsam präsentieren. Schauen Sie vorbei auf dem CSG-Messestand (Nr. 310), um mehr zu erfahren.

Über CSG

CSG unterstützt Unternehmen dabei, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Menschen und Unternehmen können so leichter mit den Diensten, die sie am meisten schätzen, in Kontakt treten, sie nutzen und dafür bezahlen. Unsere Lösungen für Kundenerlebnisse, Rechnungsstellung und Zahlungen helfen Unternehmen jeder Größe, Umsatz zu machen und etwas zu bewirken. Dank unserer SaaS-Lösungen können Unternehmer ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und sich dabei von unseren engagierten und innovativen CSG-Mitarbeitern auf der ganzen Welt unterstützen lassen.

Möchten Sie zukunftsfähig sein und wie die globalen Marken, die CSG vertrauen, Veränderungen vorantreiben? Besuchen Sie csgi.com, um mehr zu erfahren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250616107708/de/

Contacts:

Kontakte bei CSG:

Kristine Østergaard

Public Relations

+44 (0)79 2047 7204

kristine.ostergaard@csgi.com

John Rea

Investor Relations

+1 (210) 687-4409

john.rea@csgi.com

Davis Barker

Investor Relations

+1 (303) 884-4506

davis.barker@csgi.com