Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Picknick. Was für ein verheißungsvolles Wort, denn das heißt, dass draußen gegessen wird. Damit die Kleinen Spaß haben und die Großen chillen können, haben wir praktische Picknick-Tipps zusammengestellt. Marco Chwalek berichtet:Sprecher: Es muss überhaupt kein großer Aufwand betrieben werden, wenn man mit den Kindern picknicken will. Das Essen kann ganz einfach sein, aber trotzdem anders als zu Hause, sagt uns Andrea Mayer-Halm von der "Apotheken Umschau ELTERN" und hat auch unkomplizierte Tipps für uns:O-Ton Andrea Mayer-Halm: 18 sec."Zum Beispiel man nimmt zwei Mini-Pancakes und packt dazwischen Erdbeer- oder Bananenscheiben. Und was noch schneller geht: gesunder Doppelkeks, so nenne ich das. Apfel in dickere Scheiben schneiden, mit Nussmus oder Frischkäse bestreichen und mit der anderen Apfelscheibe zuklappen."Sprecher: Ganz wichtig ist der Sonnenschutz. Die Kleinen mit Sonnencreme einzureiben, ist aber meist schwierig. Haben Sie auch hier einen Tipp?O-Ton Andrea Mayer-Halm: 21 sec."Kinder-Sonnencreme mit mineralischem UV-Filter ist zwar von der Wirkung und der Verträglichkeit her top, aber meist viel zu zäh und weiß. Dann macht man aus seinem Kind ein kleines Schneemonsterchen. Darum nicht in die Hände nehmen und einschmieren, sondern sehr viele kleine Klekse auf die Haut tupfen und dann verreiben. Und natürlich Sonnenhütchen nicht vergessen."Sprecher: Nun soll ja keine Langeweile bei den Kids aufkommen. Was sollte man mitnehmen, damit die Kinder Spaß haben und die Erwachsenen entspannen können?O-Ton Andrea Mayer-Halm: 23 sec."Kinder lieben es, in der Natur zu forschen. Und es gibt so kleine Becherlupen, die man unkompliziert mitnehmen kann. Damit können die Kinder Blätter, Steine, Insekten erkunden. Oder Sie nehmen bunte Schnüre mit. Damit können die Kinder Blüten und Gräser binden. Die lassen sich als Ketten oder Anhänger auch hübsch in den Baum oder Busch hängen. Und was immer cool ist, ein Kinderfernglas, um Vögel zu beobachten."Abmoderation: Und noch ein Tipp von der "Apotheken Umschau ELTERN": Denken Sie bitte auch an Pflaster, Wundsalbe und Mückenschutz, damit es ein gelungener Ausflug wird.