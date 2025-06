DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

NEXPERIA - Für 175 Millionen Euro modernisiert Nexperia derzeit seine Fabrik in Hamburg. Trotzdem kommt der Chiphersteller mit den Aufträgen kaum hinterher. "Bei einigen Produkten zeigt sich, dass wir noch mehr liefern könnten", sagte der Chief Operating Officer Achim Kempe dem Handelsblatt. 2024 hatte Nexperia noch mit Leerstand und einem fallenden Umsatz zu kämpfen. Doch das ist vorbei. Die europäischen Werke des Konzerns in Hamburg und Manchester sowie die Fabriken in Asien seien inzwischen voll ausgelastet, unterstrich Kempe. "Bei unseren Auftragsfertigern sind wir an der Kapazitätsgrenze." (Handelsblatt)

HELSING - Das Münchener Rüstungs-Startup Helsing hat im Zuge einer neuen Finanzierungsrunde 600 Millionen Euro eingesammelt. Größter Geldgeber ist Daniel Ek, Gründer und Chef des schwedischen Musikstreaminganbieters Spotify, der mit seinem Investmentvehikel Prima Materia schon 2021 in das Unternehmen investiert hatte und bis heute einer der größten Einzelinvestoren sein dürfte. Daneben sind bis auf den schwedischen Rüstungskonzern Saab ausschließlich amerikanische Geldgeber an der aktuellen Finanzierungsrunde beteiligt. Nach FAZ-Informationen wird Helsing nun mit rund 12 Milliarden Euro bewertet und gehört damit zu Europas wertvollsten Startups. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

xAI - Elon Musks KI-Firma xAI steht vor dem Abschluss einer Finanzierungsrunde im Volumen von 9,3 Milliarden US-Dollar in Eigenkapital und Schulden. Investoren haben Schuldtitel in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar gezeichnet, was den mandatierten Bankern von Morgan Stanley zuversichtlich stimmt, die Finanzierungsrunde abzuschließen, berichtet die Financial Times. Außerdem wolle xAI neben dem Schuldenpaket Eigenkapital in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar aufnehmen. Das Geld sei unter anderem für Datenzentren bestimmt. (Financial Times)

