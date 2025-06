© Foto: CFOTO - CFOTO

Nintendo glänzt mit einem Rekordhoch an der Börse. Die neue Switch 2 verkauft sich millionenfach - Anleger setzen auf stabile Nachfrage inmitten globaler Unsicherheiten.Die Nintendo-Aktie hat am Mittwoch ein neues Allzeithoch erreicht. Am Mittwochnachmittag japanischer Ortszeit kostete eine Aktie an der Börse Tokio 13.320 Yen. Auslöser der Rallye war der starke Verkaufsstart der neuen Konsole Switch 2: Innerhalb von nur vier Tagen wurden über 3,5 Millionen Einheiten verkauft - ein deutlich besserer Auftakt als bei dem Vorgängermodell vor acht Jahren. Mit einem Tagesplus von zeitweise 7,1 Prozent setzt sich die Kursrallye fort - es war bereits der fünfte Gewinntag in Folge. Analysten führen …