XRP-Seitwärtstrend: Elliott-Wellen-Analyse deutet auf komplexe Korrektur hin

Die Kryptowährung XRP befindet sich derzeit in einer komplexen Seitwärtsbewegung, wobei Analysten die übergeordnete Einschätzung einer bullischen Welle-4-Korrektur beibehalten. Seit Anfang April hat sich eine 5-teilige Aufwärtsbewegung entwickelt, die im Elliott-Wellen-Modell als impulsive Welle 1 interpretiert wird. Für die Beibehaltung des bullischen Szenarios ist es entscheidend, dass der Kurs oberhalb der 78,6%-Retracement-Marke bei etwa 1,79 US-Dollar bleibt.

Komplexe Korrekturphase hält an

Nach dem anfänglichen Aufwärtsimpuls folgte ein klassischer Rücksetzer im Sinne einer Welle 2. Die anschließende Kursbewegung zeigt sich jedoch weder eindeutig impulsiv noch überzeugend genug, um mit hoher Wahrscheinlichkeit eine neue Aufwärtswelle zu bestätigen. Besonders das "gelbe Szenario", das zwei Wellen-2-Böden am 5. und 12. Juni unterstellt, wird als spekulativ eingeschätzt.

Ein kürzlich gescheiterter Versuch, über das Zwischenhoch vom Mittwoch hinauszubrechen, wirft die Frage auf, ob es sich möglicherweise um eine komplexere Korrektur handelt. Einige Analysten sehen die Möglichkeit eines sich ausbildenden symmetrischen Dreiecks als Teil einer B-Welle. Diese Dreiecksformation würde eine Folge tieferer Hochs und höherer Tiefs bedeuten und bliebe intakt, solange XRP unterhalb von etwa 2,33 US-Dollar notiert.

Mögliche Preisbewegungen und Trading-Alternativen

Sollte sich die Dreiecksstruktur bestätigen, wäre ein weiterer Rücksetzer in Richtung 1,95 bis 1,79 US-Dollar als finale C-Welle innerhalb der Korrektur denkbar. Ein direktes bullisches Szenario mit Ziel in Richtung 2,47 US-Dollar erscheint nur realistisch, wenn eine impulsive Bewegung mit entsprechendem Handelsvolumen auftritt - was bislang nicht zu beobachten ist.

Im Vergleich zu XRP zeigen sich alternative Trading-Optionen wie der Snorter Token deutlich dynamischer. Dieses auf der Solana-Blockchain basierende Telegram-native Trading-Tool bietet Vorteile wie sub-sekundenschnelle Ausführung, Frontrunning-Schutz und Wallet-Copy-Trading direkt auf dem Smartphone.

Snorter Token Presale bietet Chancen für frühe Investoren

Der Snorter Token geht mit seinem innovativen Ansatz über bisherige Projekte hinaus. Mit Handelsgebühren von nur 0,85% für Token-Halter im Vergleich zu mindestens 1% bei Konkurrenten und der Unterstützung von Limit-Aufträgen hebt sich das Projekt deutlich ab.

Interessierte Investoren können noch im Presale einsteigen und SNORT-Token direkt über Solana, ETH, BNB oder sogar per Kreditkarte erwerben. Marktbeobachter erwarten eine starke Preissteigerung nach dem Launch, da dieser zeitlich mit dem prognostizierten Bullrun und einem möglichen Memecoin-Höhepunkt zusammenfallen könnte. Geplante Erweiterungen umfassen die Integration weiterer Blockchains wie Ethereum, Polygon, BNB Chain und Base.

