X führt Säuberungsaktion durch: Krypto-Influencer von Plattform entfernt

In der aktuellen Bullphase des Kryptomarktes, mit Bitcoin nahe seinem Allzeithoch, steigt die Hoffnung vieler Anleger auf massive Gewinne bei Altcoins. Diese Markteuphorie wird jedoch von zahlreichen Influencern ausgenutzt, die fragwürdige Kryptowährungen bewerben und anschließend auf Kosten ihrer Community abverkaufen. Die Social-Media-Plattform X geht nun offenbar gegen diese Praktiken vor und hat bereits zahlreiche prominente Krypto-Accounts gesperrt, darunter auch den offiziellen Account des Meme-Coin-Launchpads Pump.fun.

Das lukrative Geschäft mit bezahlten Krypto-Empfehlungen

Auf Social-Media-Plattformen wie X tummeln sich zahlreiche Personen, die ihren Einfluss nutzen, um auf Kosten ihrer Follower Profit zu erzielen. Diese Influencer erhalten von Kryptoprojekten häufig einen beträchtlichen Anteil an Token - typischerweise um die 2% der Gesamtmenge - als Gegenleistung für Werbung in Form von Tweets oder Empfehlungen in Telegram-Gruppen.

Dieses Vorgehen führt dazu, dass ahnungslose Follower auf die Empfehlungen vertrauen und in die beworbenen Coins investieren, während die Influencer ihre geschenkten Token zeitgleich abverkaufen und damit den Preis drücken. X scheint nun entschlossen, gegen diese manipulative Praxis vorzugehen. Bereits jetzt zeigt sich, dass zahlreiche bekannte Namen aus der Krypto-Szene von der Plattform verbannt wurden, wobei auch der offizielle Account von Pump.fun betroffen ist, der allerdings voraussichtlich wieder freigegeben wird.

Orientierungshilfe für Anleger im undurchsichtigen Kryptomarkt

Die aktuelle Entwicklung verdeutlicht, wie schwierig es für Anleger ist, zwischen Kryptowährungen mit echtem Potenzial und reinen Pump-and-Dump-Schemas zu unterscheiden. Grundsätzlich sollten Investoren hinterfragen, welchen Beweggrund ein Influencer haben könnte, einen völlig neuen Coin zu bewerben, wenn er nicht selbst zuvor günstig oder kostenlos Token erhalten hat.

Eine sinnvolle Alternative kann die Konzentration auf Utility Token mit echtem Nutzen sein, deren Kurssteigerungen auf tatsächlichen Anwendungsfällen basieren können. Solche Projekte unterscheiden sich fundamental von Meme Coins, da sie einen konkreten Mehrwert für das Krypto-Ökosystem bieten und nicht allein auf Spekulation aufbauen.

Solaxy Presale als Beispiel für Token mit echtem Nutzwert

Im Gegensatz zu den meisten Meme Coins, die ohne jeglichen Anwendungsfall auf den Markt kommen, positioniert sich Solaxy als erste Layer-2-Lösung für die Solana-Blockchain. Diese technologische Innovation soll die Solana Main Chain künftig deutlich entlasten und zur Netzwerkstabilisierung beitragen - ein konkreter Lösungsansatz für die bekannten Probleme Solanas bei hoher Auslastung wie Ausfallzeiten oder Transaktionsabbrüche.

Die Solaxy Chain zeichnet sich durch extreme Effizienz aus, was schnelle und kostengünstige Transaktionen ermöglicht und das Potenzial für ein umfassendes Ökosystem aus Token, dezentralen Anwendungen und Millionen von Nutzern schafft. Mit dem nativen $SOLX-Token, der aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist, setzt das Projekt auf einen fairen Launch ohne Sonderkonditionen für bestimmte Investoren. Mit fast 54 Millionen Dollar an eingesammeltem Kapital verzeichnet Solaxy bereits beeindruckende Erfolge, wobei Analysten nach dem Launch, der in wenigen Tagen stattfinden wird, eine Kursvervielfachung für möglich halten.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.