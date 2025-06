DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 18. Juni

DJ UPDATE/TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 18. Juni

(NEU: Airbus, Business Update, 8:00)

=== *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,4% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vm/+3,5% gg Vj Kern PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,5% gg Vj zuvor: +1,4% gg Vm/+3,8% gg Vj *** 08:00 NL/Airbus SE, Business Update 08:00 DE/Baugenehmigungen April *** 09:30 BE/EZB-Direktor Elderson, Rede bei SRB-Konferenz *** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats Repo Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: 2,25% *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum April *** 10:00 DE/Delivery Hero SE, HV 10:30 DE/Eckert & Ziegler AG, HV 10:30 DE/Sto SE & Co. KGaA, HV 11:00 DE/Formycon AG, HV *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Mai Eurozone PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,9% gg Vj Vorabschätzung: 0,0% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+2,2% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,3% gg Vj Vorabschätzung: 0,0% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+2,7% gg Vj 11:30 DE/Auktion 2,50%-iger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2046 im Volumen von 1 Mrd EUR; Auktion 2,50%-iger Bundesanleihen mit Fälligkeit August 2054 im Volumen von 1,5 Mrd EUR *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Mai Baubeginne PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -4,7% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 246.000 zuvor: 248.000 *** 16:30 IT/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Roundtable bei einer Konferenz zu "Young Factor: a dialogue between young people, economic and finance" *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 17:00 NL/EZB-Chefvolkswirt Lane, Moderation einer Keynote-Session bei Makroprudenzieller Konferenz *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 4,25% bis 4,50% zuvor: 4,25% bis 4,50% *** 20:30 US/Fed-Chairman Powell, Pk nach FOMC-Sitzung 20:00 EU/EZB Vizepräsident Luis de Guindos, Dinner-Rede bei Osservatorio Permanente Giovani-Editori Event - CH/Givaudan SA, Pre-close Roundtable 1H ===

