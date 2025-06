EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Circus SE gewinnt HEM-Tankstellen als Kunden für autonome KI-Robotik im Food-Service



18.06.2025 / 07:30 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG Circus SE gewinnt HEM-Tankstellen als Kunden für autonome KI-Robotik im Food-Service • HEM wird den autonomen CA-1 Roboter für frisch zubereitete Gerichte auf Basis von KI-Robotik an der Tankstelle einsetzen • Die patentierte Technologie von Circus definiert neue Standards für Qualität und Komfort des gastronomischen Angebots im Mobilitätsbereich München, 18. Juni, 2025 - Circus SE (XETRA: CA1 ), ein weltweit führender Anbieter von KI-Software und Robotik-Lösungen für die Food-Service-Industrie, gewinnt die Deutsche Tamoil mit der Tankstellenmarke HEM als neuen Kunden. Gemeinsam planen sie den ersten Einsatz des KI-Roboters für die autonome Zubereitung von Gerichten, dem Circus Autonomy One (CA-1). HEM setzt damit einen zukunftsweisenden Meilenstein: Zukünftig entstehen frisch zubereitete Gerichte vollständig autonom als integrierte Robotik-Lösung in der Tankstelle und ermöglichen erstmals reale Erfahrungen zur Skalierbarkeit und dem Kundenerlebnis. "Wir freuen uns außerordentlich, den CA-1 Roboter in das Herz der Mobilität zu bringen - das dichte Netz aus Tank- und Ladestationen in Deutschland", sagt Nikolas Bullwinkel, CEO der Circus SE. "Dies ist eine große Chance, hochwertige Speisen überall und in kürzester Zeit verfügbar zu machen - genau dort, wo Menschen unterwegs sind." "Bei HEM sind wir stets auf der Suche nach innovativen Lösungen, um unseren Kundinnen und Kunden einen echten Mehrwert zu bieten", sagt Carsten Pohl, Geschäftsführer der Deutschen Tamoil GmbH. "Der CA-1 ermöglicht es uns, ein wirklich einzigartiges, innovatives Gastronomieangebot an unseren Stationen zu realisieren. Wir freuen uns darauf, gemeinsam diesen Schritt in die Zukunft zu gehen - und freuen uns auf den Start in diesem Jahr." Zum Einsatz kommt neben dem CA-1 Roboter die vollständige KI-Software von Circus, einschließlich cloud-basiertes Kassensystem, Echtzeit-Produktionssteuerung, benutzerfreundlichen Bestellterminals und datenbasierten Leistungsmonitoring - für gleichbleibend hochwertige Mahlzeiten, jederzeit und überall. Über Circus SE Circus SE (XETRA: CA1 ) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI und Robotik, das autonome Systeme für die Nahrungsmittelversorgung in zivilen und Verteidigungs- Anwendungen entwickelt. Der patentierte CA-1 Roboter ist der weltweit erste vollautonome Roboter für die Lebensmittelproduktion und befindet sich bereits in Serienfertigung. Angetrieben von proprietärer Embodied AI liefert Circus industrielle Mahlzeitenproduktion mit industrieller Zuverlässigkeit und minimalem Personaleinsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen eine globale Infrastruktur für autonome Nahrungsmittelversorgung - mit der Mission, die Menschheit zu versorgen. Über Tamoil und HEM Die Deutsche Tamoil GmbH mit Sitz in Hamburg ist Teil der niederländischen Oilinvest-Gruppe, die europaweit rund 2.450 Tankstellen und eine eigene Raffinerie in Hamburg betreibt. Mit über 400 HEM-Stationen in Deutschland konzentriert sich das Unternehmen nicht nur auf den Verkauf von Kraftstoffen, sondern investiert auch in digitale Services und alternative Energien, um moderne Mobilitätslösungen aktiv voranzutreiben. Durch schlanke Strukturen und ein effizientes Kostenmanagement kann HEM Kraftstoffe meist günstiger anbieten als große Wettbewerber. Weitere Informationen finden Sie unter www.hem-tankstelle.de sowie auf den Social-Media-Kanälen bei Facebook und Instagram. Kontakt: Circus SE

Hongkongstrasse 6

20457 Hamburg

press@circus-group.com



