Neuer europäischer Hub für die Transformation des Verhandlungstrainings, der Leistungskontrolle von Vertriebsteams und für den Marktzugang auf der Basis von erweiterter KI

PharmSight Research Analytics hat heute die Eröffnung seines europäischen Hub in Zug (Schweiz) bekannt gegeben. Diese strategische Expansion unter der Leitung von Pharma Sight GmbH unterstützt das Zielvorhaben des Unternehmens, datengestütztes Verhandlungstraining, Optimierung von Vertriebsteams und Lösungen für den Marktzugang mitten im europäischen Pharmamarkt anzubieten.

An der Spitze der PharmSight GmbH steht Herr Gianclaudio Floria, der vor Kurzem zum CEO ernannt wurde. Er bringt mehr als 20 Jahre an Erfahrung auf operativer und strategischer Ebene bei Branchengrößen wie Amgen, BMS, Fresenius Kabi, Gilead, und Alexion mit. Er ist als Autor und Meinungsführer anerkannt und verfügt über internationales Fachwissen in den Bereichen Finanzen, M&A, strategische Planung und Markteinführung. So kann er die Vision von PharmSight's für Europa fördern.

Von hoher Bedeutung für Zug ist die Einführung von Conversity, eine KI-basierte Trainingsplattform, die mit sehr realen Avataren, Szenariosimulationen und Analysen in Echtzeit arbeitet, um Verhandlungen und Vertrieb zu verbessern. Conversity hilft Mitarbeitern, komplexe Vereinbarungen zu managen, die Markteinführung zu optimieren und Vertriebsteams besser zu steuern. Damit festigt PharmSight seine Rolle als vertrauenswürdiger Partner im regionalen Pharmamarkt.

"Unser Büro in Zug ist ein bedeutender Schritt auf unserer globalen Journey," sagte Siddharth Pathela, Mitgründer von PharmSight. "Wir freuen uns, Conversity vorzustellen, die jüngste Ergänzung unseres eigenen KI-Toolkits Intellisight, Pharmlens, Pharmalert und Cintel. Conversity ermöglicht ein viel besseres Verhandlungs- und Vertriebstraining und bietet dem Biopharmasektor ganz neue Möglichkeiten."

Vor Kurzem ist PharmSight auch auf dem US-Markt gestartet. Es wurde ein Büro in Boston eröffnet, dem nun Zug folgt. PharmSight plant auch eine Expansion in den Nahen Osten mit einem innovativen KI/ML-Zentrum.

Über PharmSight

PharmSight ist eine globale Unternehmensberatung, die auf die Biopharmabranche ausgerichtet ist. Sie bietet fortschrittliches Datenmanagement und analytische Prognosen, CI, HEOR, Automatisierung des Berichtswesens, Analyse von Patienten sowie KI-unterstützte Lösungen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Gurugram, Indien, und weitere Büros in Boston und Zug. Die mehr als 50 Berater von PharmSight arbeiten weltweit mit Kunden zusammen, um Daten in praxisnahe Erkenntnisse umzuwandeln.

Über Conversity

Conversity ist eine KI-unterstützte Plattform für Verhandlungstraining, speziell für den Pharmasektor. Mit seinen realitätsnahen Simulationen, benutzerdefinierten Szenarien und gründlichen Analysen hilft Conversity Mitarbeitern, ihre Verhandlungsfähigkeiten zu verbessern, den Marktzugang zu erleichtern und eine höhere Vertriebsleistung zu erzielen.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.pharmsight.com

Contacts:

Gianclaudio Floria

g.floria@pharmsight.com

Rachit Syag

Rachit@pharmsight.com