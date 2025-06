Anzeige / Werbung

Alles andere als weitere Kurssteigerungen der Almonty-Aktie in den kommenden Wochen wäre eine Überraschung.

Denn die Wolfram-Perle steht vor einem heißen Sommer. Zentraler Kurstreiber wird die Inbetriebnahme der Mega-Mine in Südkorea sein. Aufgrund der zunehmenden Visibilität der Umsatz- und Gewinnsteigerungen haben Analysten ihr Kursziel für die Aktie deutlich angehoben. Denn das Unternehmen mit seiner einzigartigen Marktposition ist mit Blick auf die Bewertung und Vergleichsunternehmen alles andere als teuer. Mit dem bevorstehenden NASDAQ-Listing dürfte die Aktie stärker in den Fokus von US-Investoren rücken. Dass Almonty eine größere Aufmerksamkeit bekommt, zeigt das jüngste Interview des CEO Lewis Black mit dem Fernsehsender CNBC. Dort betonte Black, dass Almonty bereits 85 % seiner Produktion an den Rüstungssektor liefert. Beispielsweise benötigt Rheinmetall Wolfram für die Härtung von Munition.



75 % Kurspotenzial: Analysten erhöhen Ziel

GBC Research hat das Kursziel für die Aktie von Almonty Industries von 4,20 CAD (2,69 EUR) auf 5,50 CAD (3,52 EUR) angeboten. Mit dem ausführlichen Researchupdate wurde die Kaufempfehlung bestätigt.

Wesentlicher Grund für die Kurszielanhebung ist die bessere Visibilität für die Inbetriebnahme der Sangdong-Mine in Südkorea. Mit der Mega-Mine wird Almonty zum größten Wolfram-Hersteller in den westlichen Ländern aufsteigen. Die Analysten berichten, dass die Bauarbeiten an der Sangdong-Mine weitestgehend im ersten Quartal abgeschlossen wurden. Die Installation der Aufbereitungsanlage befinde sich in der Endphase und die letzte Tranche des Projektfinanzierungskredits der KfW IPEX Bank über 75,1 Mio. USD wurde abgerufen. Die erste Erzverarbeitung soll in der zweiten Jahreshälfte erfolgen.

Analysten erwarten stark steigende Kennzahlen Quelle: GBC Research

KGV 2027 bei unter 5

Die Umsatz- und Gewinnentwicklung soll in den kommenden Jahren sehr dynamisch sein. Schon in diesem Jahr erwarten die Analysten eine Umsatzverdoppelung auf rund 60 Mio. CAD. Im Jahr 2027 soll bei einem Umsatz von 314 Mio. CAD ein Nettogewinn von 212 Mio. CAD hängen bleiben. Damit würde die Netto-Marge von Almonty bei starken 67,5 % liegen. Bei einem erwarteten Gewinn je Aktie von 0,74 CAD für 2027 liegt das KGV derzeit bei unter 5. Dies erscheint zu günstig zu sein. (GBC-Studie zum Download)



Almonty für Rüstungssektor von strategischer Bedeutung

Mit der Ressource, dem hohen Erzgehalt und der vertikalen Integration bis hin zur Wolframoxid-Aufbereitungsanlage werde Sangdong zu einem strategisch bedeutenden Player in der globalen Wolframversorgung - und damit für den westlichen Rüstungssektor. Die strategische Bedeutung wurde kürzlich auch ganz offiziell von der US-Regierung auf höchster Ebene bestätigt. So hat Almonty ein offizielles Schreiben vom Sonderausschuss des US-Repräsentantenhauses zum strategischen Wettbewerb zwischen den USA und China erhalten. Die Sangdong-Mine wurde vom Ausschuss für ihr Potenzial anerkannt, der größte Wolframproduzent außerhalb Chinas zu werden.

Der Ausschuss wolle mit Almonty weiter zusammenarbeiten. Dabei könnte Almonty nicht nur die US-amerikanische Verteidigungsindustrie unterstützen, sondern möglicherweise die nationalen Verteidigungsvorräte mit seinem Wolfram ergänzen. Seit 2015 gibt es in den USA keine kommerzielle Wolframproduktion mehr.



CEO Lewis Black mit klaren Worten im CNBC-Interview

Dass sich Almonty auf die Belieferung der Rüstungsindustrie fokussieren wird, hat CEO Lewis Black vergangenen Freitag auch in einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC betont. Bereits heute gehe fast 85 % der Produktion - Almonty betreibt bereits eine Wolfram-Mine in Portugal - in den Verteidigungssektor. Dieser Fokus werde auch mit der Eröffnung von Sangdong beibehalten. Die Verlegung des Unternehmenssitzes - dieser Schritt wurde übrigens schon unter der Biden-Regierung beschlossen - von Kanada in die USA begründete Black damit, dass man nahe bei den Kunden sein wollte.

Dass es bei den jüngsten Partnerschaften und Abnahmeverträge eine Preisuntergrenze, aber keine Obergrenze gibt, zeige zum einen, dass den Kunden die Verfügbarkeit wichtiger ist als der Preis. Almonty gebe die Untergrenze wiederum wichtige Planungssicherheit.

Fazit: Aktie weiterhin kaufenswert

Insgesamt steht die Ampel für weiter steigende Kurse der Almonty-Aktie auf Grün. Die Prognosen von GBC Research zeigen, dass die Aktie auch nach der Verdreifachung seit Jahresanfang alles andere als teuer ist. Auch im Vergleich zu Rheinmetall, die größte deutsche Rüstungsschmiede braucht beispielsweise Wolfram für die Härtung von Munition oder dem US-Rohstoffunternehmen MP Materials. Der Vergleich mit MP Materials dürfte beim bevorstehenden NASDAQ-Listing stärker in den Fokus rücken. Spätestens dann sollte es in Richtung des GBC-Kursziels gehen. Ein Einstieg auf dem aktuellen Niveau erscheint chancenreich.

Almonty-Aktie mit sauberem Aufwärtstrend Quelle: Refinitiv

