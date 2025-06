DJ PTA-CMS: PORR AG: Beendigung des Aktienveräußerungsprogramms der PORR AG gemäß § 7 Abs 4 Veröffentlichungsverordnung 2018

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß -- 119 Abs. 9 BörseG

PORR AG: Beendigung des Aktienveräußerungsprogramms der PORR AG gemäß -- 7 Abs 4 Veröffentlichungsverordnung 2018

Wien (pta000/18.06.2025/07:50 UTC+2)

Der Vorstand der PORR AG (PORR oder Gesellschaft) hat auf Grundlage der bestehenden Ermächtigung der Hauptversammlung sowie der erfolgten Zustimmung des Aufsichtsrats am 17.06.2025 beschlossen, eigene Aktien der Gesellschaft zu veräußern (Aktienveräußerungsprogramm).

Das Aktienveräußerungsprogramm wurde in Form einer einmaligen Transaktion im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens am 17.06.2025 durchgeführt und wurde am 17.06.2025 beendet.

Im Zuge des Aktienveräußerungsprogramms am 17.06.2025 wurden 1.703.674 Stück eigene Aktien (entspricht rund 4,3 % des Grundkapitals der Gesellschaft) der PORR (ISIN AT0000609607) außerbörslich an institutionelle Investoren veräußert. Zum Stichtag 20.06.2025, an diesem Tag findet das Settlement des Veräußerungsprogramms statt, verfügt die Gesellschaft sohin über keine eigenen Aktien mehr.

Im Detail wird unter Angabe der Informationen gemäß -- 7 Abs 2 Veröffentlichungsverordnung 2018 (VVO) bekanntgegeben wie folgt:

1. Anzahl der veräußerten Aktien (ISIN AT0000609607) gesamt: 1.703.674 2. Anteil am Grundkapital (%): 4,3 % 3. Höchster erzielter Gegenwert je Aktie (in EUR): 26,50 Euro 4. Niedrigster erzielter Gegenwert je Aktie (in EUR): 26,50 Euro 5. Gewichteter Durchschnittsgegenwert je Aktie (in EUR): 26,50 Euro 6. Gesamtgegenwert der veräußerten Aktien (in EUR): 45.147.361 Euro

