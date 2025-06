Mitteilung der Verve Group AG:

Verve Group platziert erfolgreich Kapitalerhöhung zur Stärkung der Aktionärsbasis, Wachstumsfinanzierung und die Bilanzstärkung

- Platzierung von 12,9 Millionen neuer Stammaktien im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildings

- Mehrfach überzeichnete Transaktion verbreitert institutionelle Aktionärsbasis

- Erlöse aus Transaktion unterstützen weiteres Wachstum und stärken Bilanz

Die Verve Group SE (ISIN: SE0018538068), eine schnell wachsende Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung in Höhe von 360 Millionen SEK ab abgeschlossen, was etwa 33 Millionen EUR entspricht. Die Transaktion umfasste 12,9 Millionen neue Stammaktien, ...

