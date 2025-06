DJ Eisen- und Stahlexporte in die USA sinken

DOW JONES---Die Ausfuhr von Eisen und Stahl aus Deutschland in die USA ist in den ersten vier Monaten des Jahres zurückgegangen. Laut einer Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) lagen diese Exporte zwischen Januar und April um 4,2 Prozent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums. 6,1 Prozent aller deutschen Eisen- und Stahlexporte gehen in die USA. Die Aluminiumexporte sanken im gleichen Zeitraum um 1,8 Prozent. Seit dem 12. März erheben die USA für den Import von Eisen, Stahl, Aluminium und Waren daraus Zusatzzölle in Höhe von 25 Prozent. Seit dem 4. Juni betragen die Zusatzzölle 50 Prozent.

June 18, 2025

