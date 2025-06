Bern/Amriswil (ots) -Die Stiftung Heilsarmee Schweiz hat für das ehemalige Kirchgemeindehaus an der Romanshornerstrasse 6 in Amriswil ein neues Nutzungskonzept entwickelt. Nach dem Erwerb der Liegenschaft führte die Heilsarmee einen Projektwettbewerb durch, um eine zukunftsweisende bauliche Lösung für ihre Arbeit vor Ort zu finden. Nun steht das Siegerprojekt fest: "Arche 8580" des Architekturbüros Bürge Wendel Architekten GmbH aus Wil und Weinfelden überzeugte die Jury einstimmig.Ziel des Wettbewerbs war es, die räumlichen Bedürfnisse der Heilsarmee Amriswil mit hoher architektonischer Qualität und in Rücksicht auf das denkmalgeschützte Ensemble des ehemaligen Kirchgemeindehauses zu erfüllen. Besonders im Fokus stand der südliche Nebentrakt der Liegenschaft.Raum für Begegnung und GemeinschaftDas Siegerprojekt punktete mit einem transparenten Zwischenbau, der die bestehende Kirche mit einem Neubau verbindet und so einen einladenden Innenhof schafft. Die Räume sind multifunktional konzipiert und fördern damit Begegnung und Gemeinschaft. Erhard Josi, Leiter der Heilsarmee-Gemeinde Amriswil, sagt: "Mit diesem neuen Zuhause schaffen wir einen Ort der Begegnung. Das hilft uns, unseren Auftrag, für die Menschen da zu sein, noch besser zu erfüllen."Die Kirche selbst wird minimal angepasst und bleibt weiterhin für kultische Anlässe oder Konzerte nutzbar.Zukunftsweisendes Konzept mit sozialem MehrwertAuch die Option, auf der angrenzenden Landreserve ein Wohnobjekt zu realisieren, wurde im Siegerprojekt architektonisch überzeugend integriert. Bewertet wurden unter anderem Kriterien wie Ortsbildverträglichkeit, architektonische Qualität, funktionale Aspekte, Aussenraumgestaltung, Wirtschaftlichkeit sowie der Umgang mit Schutzobjekten. Claudia Schindler, Präsidentin der Evangelischen Kirchgemeinde Amriswil, betont erfreut: "Die Kirchenvorsteherschaft wie auch die Kirchbürgerschaft sind glücklich über diese ideale Nachfolgelösung und wünscht der Heilsarmee gutes Gelingen bei der Neugestaltung dieser zentralen Liegenschaft."Einladung zur öffentlichen Ausstellung der ProjektvorschlägeAlle Interessierten sind herzlich eingeladen, die eingereichten Projektvorschläge persönlich zu begutachten:- Freitag, 27. Juni 2025, 18.00-21.00 Uhr- Samstag, 28. Juni 2025, 09.00-16.00 Uhrehemaliges Kirchgemeindehaus, Romanshornerstrasse 6, AmriswilDie Heilsarmee freut sich auf Ihren Besuch und den Austausch mit der Bevölkerung.Webseite Heilsarmee Schweiz (https://heilsarmee.ch/medienportal/medienmitteilungen)Pressekontakt:Für weitere Informationen kontaktieren Sie:Erhard Josi-Büschlen, Leiter Heilsarmee Amriswil | Tel. +41 71 411 16 71 | erhard.josi@heilsarmee.chSimon Bucher, Mediensprecher Heilsarmee Schweiz | Tel. +41 76 365 75 59 | simon.bucher@heilsarmee.chOriginal-Content von: Heilsarmee / Armée du Salut, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007346/100932669