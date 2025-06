(shareribs.com) London 18.06.2025 - Die Ölpreise sind zuletzt nochmal gestiegen, am Mittwoch verliert die Rally an Schwung. In den USA sind die Rohölbestände laut API in der vergangenen Woche stark gesunken. Wie das private American Petroleum Institute gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 10,133 Mio. Barrel zurückgegangen. Erwartet wurde ein Minus von lediglich ...

