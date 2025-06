Hannover (www.anleihencheck.de) - Während in Europa Inflationsdaten aus Großbritannien und für die Eurozone gemeldet werden, dürfte die Mehrheit der Marktteilnehmer vor allem gespannt auf die USA schauen, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Heute werde Jerome Powell voraussichtlich vermelden, dass die FED den Leitzins der USA bei 4,50% belassen werde. Ein besonderes Augenmerk werde nun wieder auf den Projektionen der FED-Gouverneure liegen, welche nur jede zweite Sitzung aktualisiert würden. Vor allem die Dot Plots würden hohe Beachtung genießen, wobei man stets im Hinterkopf behalten sollte, dass hierbei auch ein Stück weit das Erwartungsmanagement gesteuert werde. Nichtsdestotrotz könnte sich hieraus schon eine Indikation für den weiteren Pfad der Geldpolitik ablesen lassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...