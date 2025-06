Linz (www.anleihencheck.de) - In den USA entscheidet die FED heute über ihren weiteren Kurs in puncto Zinssenkungen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im Herbst und Winter 2024 habe es drei Zinssenkungsschritte im Umfang von insgesamt einem Prozentpunkt gegeben. Seit der Amtsübernahme von Präsident Trump habe es - entgegen seiner öffentlichen Forderungen - jedoch keine weiteren Lockerungen der Geldpolitik gegeben. Am Markt herrsche weitgehend Konsens, dass die US-Notenbank auch heute keine Veränderung des Leitzinses vornehmen werde. ...

