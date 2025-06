Vancouver, BC - 18. Juni 2025 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. ("Vanguard" oder das "Unternehmen") (CSE: UUU) (OTC: RECHF) (FWB: SL51) ist stolz, seine Mitgliedschaft in der American Nuclear Society ("ANS") mitteilen zu können. ANS ist die führende Fachorganisation zur Förderung der Nuklearwissenschaften und -technologien, die Innovationen vorantreiben, das Leben verbessern und eine nachhaltige Zukunft unterstützen.

Der Beitritt zur ANS steht im Einklang mit Vanguards strategischen Zielen einer verantwortungsbewussten Uranexploration und seiner Rolle als Wegbereiter der globalen Energiewende.

David Greenway, CEO und ein Direktor des Unternehmens, erklärt: "Die American Nuclear Society ist seit langem eine der anerkanntesten Organisationen zur Unterstützung der Nuklearwissenschaften. Es ist eine große Ehre, Teil dieser angesehenen Organisation zu sein, und ich freue mich auf den Austausch mit den renommierten Mitgliedern, nachdem Vanguard Investitionen in die Forschung und Entwicklung der Kernenergie, einschließlich der Exploration und Erschließung von Uranvorkommen und der damit verbundenen Technologien, plant."

Seit 1954 vereint die ANS Experten aus aller Welt, die sich für die friedliche Nutzung der Nuklearwissenschaft und Nukleartechnologien einsetzen. Mehr dazu erfahren Sie unter www.ans.org.

Die ANS hat bereits wichtige Beiträge zur Nutzung der Nuklearwissenschaft und Nukleartechnologien und somit auch für die breite Gesellschaft außerhalb der ANS geleistet, und wird dies auch weiterhin tun. Die ANS erreicht dies durch ihre zahlreichen Produkte und Dienstleistungen, wie Tagungen, Publikationen, Normen, Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen und Auszeichnungen, Stipendien, Lehrer-Workshops, Organisationsmitglieder sowie die Repräsentanz in Washington, D.C.

Die ANS ist und bleibt eine Fachorganisation von Wissenschaftlern, Ingenieuren und anderen Fachleuten, die sich den friedlichen Anwendungen der Nuklearwissenschaft und Nukleartechnologien verschrieben haben. Die mehr als 10.000 Mitglieder aus über 50 Ländern kommen aus den verschiedensten Fachbereichen, von Physik über nukleare Sicherheit bis hin zu Betrieb und Energieversorgung, und aus dem gesamten Spektrum der nationalen und internationalen Unternehmen, einschließlich Regierungen, Hochschulen, Forschungslabors und Privatwirtschaft. Für ein erfolgreiches Gelingen sorgen ein Board of Directors, 20 ständige Ausschüsse, 19 Fachabteilungen, 41 lokale Sektionen, 58 Studentensektionen, Verbindungsabkommen mit mehr als 30 Nukleargesellschaften außerhalb der USA und ein Hauptsitz mit rund 35 Mitarbeitern.

Steigerung der Marktpräsenz

Das Unternehmen freut sich außerdem, bekannt geben zu können, dass es zur Schärfung seines Profils an den globalen Märkten die Firmen Gold Standard Media LLC ("GSM") und bullVestor Medien GmbH ("bullVestor") mit der Steigerung der Marktpräsenz beauftragt hat.

Das Unternehmen hat am 16. Juni 2025 eine Werbevereinbarung mit der Firma Gold Standard Media, LLC abgeschlossen. GSM und seine Tochtergesellschaften werden das Unternehmen mit folgenden Werbemaßnahmen unterstützen: (i) Erstellung von Landing Pages, (ii) digitales Marketing, (iii) E-Mail-Marketing und (iv) Influencer-Marketing. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von sechs (6) Monaten und sieht eine Honorarzahlung von bis zu 450.000 USD vor. Die Kampagne wird voraussichtlich am 7. Juli 2025 starten. Die Geschäftsadresse von GSM lautet 723 W University Avenue, Georgetown, TX 78626. Der Geschäftsführer Herr Kenneth Ameduri kann unter der Telefonnummer +1 512-843-1723 oder per E-Mail unter ceo@goldstandardir.com kontaktiert werden. GSM und seine Führungskräfte stehen in keinem Abhängigkeitsverhältnis zum Unternehmen.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es am 17. Juni 2025 eine Vereinbarung mit der bullVestor Medien GmbH über die Erbringung von Marketingleistungen für einen Zeitraum von sechs (6) Monaten, beginnend am 7. Juli 2025, abgeschlossen hat. bullVestor steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. bullVestor wird im Rahmen der Beauftragung für die strategische Planung, Beschaffung und Umsetzung von Native-Advertising-Kampagnen in Premium-Werbenetzwerken im Finanzbereich verantwortlich sein, den Fortschritt der Kampagne überwachen und über die Ergebnisse in deren Verlauf berichten. Ziel der Beauftragung ist es, den Bekanntheitsgrad des Unternehmens und seiner Geschäftstätigkeit in der deutschen Investment-Community zu steigern. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, bullVestor ein Honorar von bis zu 360.000 EUR zu zahlen und die Vereinbarung gegebenenfalls zu verlängern. Im Zusammenhang mit der Beauftragung wurden bullVestor keine Aktienoptionen gewährt. Nach Kenntnis des Unternehmens besitzen bullVestor und seine Führungskräfte zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung weder direkt noch indirekt Stammaktien oder andere Wertpapiere des Unternehmens. Kontaktdaten: Helmut Pollinger, Gutenhofen 4, 4300 St. Valentin, Österreich, +43 7435 54077-0, kontakt@bullvestor.at.

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralvorkommen konzentriert. Das Unternehmen ist bestrebt, durch den verantwortungsvollen Erwerb und die Erschließung vielversprechender Projekte in stabilen, bergbaufreundlichen Rechtsgebieten weltweit langfristige Werte zu schaffen.

Für das Board of Directors

"David Greenway"

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Vanguard Mining Corp.

Brent Rusin

Telefon: +1 672-533-0348

E-Mail: brent@vanguardminingcorp.com

Website: vanguardminingcorp.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Absicht von Vanguard widerspiegeln, weiterhin potenzielle Transaktionen zu identifizieren und bestimmte Unternehmensveränderungen und -anwendungen vorzunehmen. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile Vanguard daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und beruhen auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich von Vanguards Ergebnisse der Exploration oder Überprüfung von Konzessionsgebieten, die Vanguard erwirbt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und Vanguard übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

