© Foto: Jaap Arriens - NurPhoto

US-Präsident Trump verlängert die Frist für den TikTok-Verkauf um 90 Tage. Die App soll online bleiben, obwohl das Gesetz eigentlich einen Verkauf oder eine Abschaltung vorgeschrieben hätte.TikTok-Nutzer in den USA können vorerst aufatmen: Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, will US-Präsident Donald Trump die Frist für den Verkauf der US-Aktivitäten der beliebten Kurzvideo-App durch den chinesischen Mutterkonzern ByteDance um weitere 90 Tage verlängern. Das Weiße Haus bestätigte dies am Dienstag. Ursprünglich hätte ByteDance die US-Vermögenswerte von TikTok bis zum 19. Juni veräußern oder den Betrieb einstellen müssen - laut Gesetz wäre dies ohne "signifikanten Fortschritt" …