Shanghai (ots/PRNewswire) -Als globaler Tier-1-Anbieter von Solarmodulen hinterließ Astronergy auf der SNEC 2025 einen starken und nachhaltigen Eindruck. Das Unternehmen präsentierte seine innovationsgetriebenen Produkteinführungen, baute seine globale Präsenz aus und erhielt nachhaltige Anerkennung aus der Branche.Innovationsgetriebene ProdukteinführungenAuf der SNEC 2025 stellte Astronergy sein fortschrittliches Portfolio mit den Serien ASTRO N7 und N7s vor, beides Vollsortiment-Zero-Busbar (ZBB)-TOPCon-Module. In diese Module ist die hochmoderne TOPCon 5.0-Zelltechnologie integriert.Die ZBB-Struktur verbessert die mechanische Haltbarkeit, indem sie das Risiko von Mikrorissen in den Zellen minimiert, was die starken Fähigkeiten von Astronergy in der intelligenten Fertigung und der industriellen Automatisierung widerspiegelt. Zusammen sorgen diese Innovationen für eine überragende Umwandlungseffizienz, eine höhere Leistungsabgabe und eine außergewöhnliche Langzeitzuverlässigkeit - allesamt wichtige Faktoren für die Senkung der Stromgestehungskosten (LCOE) bei Großprojekten und gewerblichen Projekten.Ergänzend zu dieser Produktpalette stellte Astronergy die ultrahochleistungsfähigen Module ASTRO N7 Pro und ASTRO N8 Pro vor, die über eine fortschrittliche Halbzellenarchitektur und Multi-Busbar-Technologie verfügen. Dieser Durchbruch in der Fertigung verbessert die Verschattungstoleranz und reduziert das Risiko von Hotspots, sodass die Module mit mehr als 700 W und 800 W unter vielfältigen und anspruchsvollen Umgebungsbedingungen höhere Energieerträge und eine längere Lebensdauer erzielen.Weltweite Anerkennung und wachsende PartnerschaftenDas unerschütterliche Engagement für die Produktqualität von Astronergy wurde durch mehrere renommierte Branchenauszeichnungen gewürdigt. Die ASTRO N7-Serie wurde vom Renewable Energy Test Center (RETC) mit dem Preis "Overall Highest Achiever" ausgezeichnet, nachdem sie eine Reihe strenger Tests, darunter Temperaturwechsel, Feuchtigkeitsgefrieren und Beständigkeit gegen potentialinduzierte Degradation (PID), mit Bravour bestanden hatte.Darüber hinaus erhielt Astronergy zum neunten Mal in Folge die Auszeichnung "Kiwa PVEL TOP Performer", was die gleichbleibend hohe Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte über viele Jahre hinweg unterstreicht.Während der Messe unterzeichnete Astronergy außerdem ein bedeutendes strategisches Kooperationsabkommen mit spanischen Partnern, um seine wachsende Präsenz zu stärken und die Zusammenarbeit auf dem europäischen Markt zu vertiefen. Das Unternehmen beschleunigt weiterhin sein globales Wachstum und expandiert rasch in Schlüsselregionen wie Lateinamerika und Asien-Pazifik, unterstützt durch engagierte, lokalisierte Serviceteams und ein flexibles Lieferkettenmanagement.Als Kernmitglied der CHINT-Gruppe hob Astronergy seine integrale Rolle innerhalb eines Ökosystems hervor, das die gesamte Industriekette von der Erzeugung über die Speicherung bis hin zu intelligenten Energiemanagementlösungen umfasst. Mit dieser umfassenden Plattform ist Astronergy in der Lage, weltweit komplette Lösungen für saubere Energie zu liefern und die weltweite Energiewende zu unterstützen.Mit seinen Spitzentechnologien, vertrauenswürdigen globalen Partnerschaften und bewährter langfristiger Zuverlässigkeit ist Astronergy auch weiterhin ein zuverlässiger und innovativer Partner, der die globale Energiewende vorantreibt.