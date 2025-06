Sie scheint gut anzukommen, die neue NINTENDO-Spielekonsole Switch 2, die auf eine hohe Nachfrage trifft. Seit dem 5. Juni ist die Konsole am Start. Seitdem geht es mit dem Kurs stetig aufwärts. Heute bricht die Aktie erneut einen Rekord. Was ist das Besondere an der Konsole? Die Switch 2 stellt eine umfassende Modernisierung der Vorgängerkonsole Switch 1 dar, welche schon fast altertümlich daherkommt, weil sie bereits 2017 aus der Traufe gehoben wurde. Sie bietet nicht nur mehr Leistung, sondern punktet auch mit neuen Features wie einem 7,9-Zoll-Display mit 1080p und 120 FPS, magnetischen Joy-Con-Controllern sowie einer innovativen App für Voice-Chat und Splitscreen-Gaming und erlöst die Gaming-Fans von einer aufgestauten Nachfrage. Qualität hat allerdings seinen Preis: Der Einstiegspreises beginnt bei 470 Euro - das ist der höchste Launchpreis in NINTENDO's Geschichte. Dennoch gibt es offenbar kein Halten: Innerhalb von nur vier Tagen wurden weltweit mehr als 3,5 Mio. Einheiten verkauft. Die Switch 2 ist damit das am schnellsten verkaufte NINTENDO-Spielsystem aller Zeiten. Im gesamten laufenden Geschäftsjahr 2026 peilt NINTENDO weltweit einen Absatz von 15 Mio. Switch 2 an. Das spiegelt sich im Aktienkurs wider.



