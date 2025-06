Seit seinem Zwischentief bei 3.120 Dollar vor rund vier Wochen hat sich der Goldpreis peu à peu wieder in Richtung Allzeithoch nach oben gearbeitet. Ein neues Rekordhoch dürfte ohnehin nur eine Frage der Zeit sein, denn die Nachfrage seitens der Notenbanken bleibt ungebrochen hoch, wie aus einer neuen Umfrage hervorgeht.Von den 72 befragten Notenbanken gaben 43 Prozent an, dass sie mit einem Anstieg ihrer Goldreserven rechnen. So hoch war der Anteil noch nie, seit das World Gold Council (WGC) und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...