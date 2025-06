Was für ein Lauf bei Nintendo! Die Aktie des japanischen Videospielriesen hat am Dienstagmorgen in Tokio ein neues Allzeithoch bei 13.320 Yen markiert - ein Plus von sieben Prozent allein im Tagesverlauf. Hintergrund: Die neue Konsole Switch 2 verkauft sich nicht nur blendend, sondern bricht direkt nach dem Launch Rekord nach Rekord.DER AKTIONÄR hatte bereits am 16. Januar und damit weit im Vorfeld des Launches der Switch 2 einen Mini-Long auf die Nintendo-Aktie empfohlen. Nachdem der Optionsschein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...