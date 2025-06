Die Volkswagen-Aktie hat wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Seit einem Monat ist der deutsche Autokonzern auf bestem Wege, wieder sein 14-Jahrestief bei 80 € anzusteuern. Kann diese Nachricht den Kursverfall von VW endlich bremsen und können Anleger damit wieder in eine rosigere Zukunft fahren? An der Speerspitze des Mobilitätswandels VW war bislang nicht unbedingt bekannt dafür, die Marschrichtung in die automobile Zukunft vorzugeben. Aber diese ...

