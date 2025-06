Seit Ende 2023 lässt sich wieder ein hohes Interesse bei Privatanlegern an Wohnimmobilien beobachten. Doch wie häufig oder eher selten sind Objekte für private Investoren eine sinnvolle Möglichkeit der Kapitalanlage? Und was sind die Gründe, an denen es hakt? Ein Artikel von Jens R. Rautenberg, Geschäftsführer der Conversio Gruppe Die Conversio Gruppe analysiert die Wohnimmobilie als Finanzprodukt für den Einzelvertrieb an Privatanleger seit über 15 Jahren - und die Quote der tatsächlich dafür ...

