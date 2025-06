Zürich-Oerlikon (ots) -Likes sind schön und gut - aber was zählt, sind Käufe. Immer mehr Unternehmen entdecken Instagram und TikTok nicht nur als Plattformen für Reichweite, sondern als echte Verkaufskanäle. Doch wer denkt, ein hübsches Produktbild reicht aus, um aus Likes automatisch Verkäufe zu machen, liegt falsch.Social Selling funktioniert nur, wenn Inhalte Vertrauen aufbauen, emotional ansprechen und gleichzeitig clever in eine Verkaufsstrategie eingebettet sind - eine gute Story und durchdachte Customer Journey schlägt reine Werbung. Der folgende Beitrag verrät, welche Formate aktuell am besten konvertieren und wie du die Customer Journey in Reels und Stories integrierst.Emotionaler Content schlägt Funktionalität und erzeugt VertrauenWer Kunden auf Social-Media-Plattformen von sich überzeugen will, muss glaubwürdig und authentisch wirken. Mehr als auf jedem anderen Kanal ist es in Netzwerken wie TikTok oder Instagram von zentraler Bedeutung, Menschen auf einer persönlichen Ebene zu erreichen und Vertrauen zu schaffen. Eindeutig werbliche Botschaften sind weniger gefragt. Stattdessen kommen zum Beispiel persönliche Einblicke in das Unternehmen, Behind-the-Scenes-Beiträge sowie echte Referenzen und Erfahrungsberichte und Engagement in der Community gut an.Menschen lieben es, Geschichten zu hören. Aus diesem Grund ist Storytelling mittlerweile ein starkes Instrument, um Kunden von sich, seiner Marke und seinen Produkten oder Dienstleistungen zu überzeugen. Reels und Storys, die ein typisches Problem darstellen und dann eine Lösung hierfür präsentieren, schaffen Anreize zum Kauf. Das Ziel sollte es dabei sein, nicht nur einen Nutzen aufzuzeigen, sondern eine emotionale Bindung zu erzeugen.Die Customer Journey als Schlüssel zum ErfolgUm potenzielle Kunden zu erreichen und zu überzeugen, hilft es, Marketingkampagnen langfristig im Rahmen einer Customer Journey zu konzipieren. Dabei hilft es, Content nach bestimmten Fixpunkte zu kreieren:- Probleme und Lösungen verknüpfen: Wird die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Problem gelenkt, ist es möglich, anschließend eine Lösung hierfür darzulegen, die die Kunden mit dem Kauf des Produkts erzielen können. Umsetzen lässt sich das unter anderem mit Memes, Hooks, viralem Content oder mit Beispielen anderer Kunden, denen die Problemlösung bereits gelungen ist.- Interesse wecken: Um Kaufinteresse zu erzeugen, werden im Social Selling Anwendungsbeispiele, Testimonials, Fallstudien oder clevere Lifehacks mit dem Produkt präsentiert. Content dieser Art macht Besucher neugierig und regt dazu an, sich näher mit dem dargestellten Angebot zu beschäftigen.- Kaufanreize schaffen: Auch die klassischen Angebote, die zum direkten Kauf animieren, haben im Social Selling nach wie vor ihren Platz. Dazu gehören insbesondere exklusive Rabatte, limitierte Angebote, Belohnungen für die Weiterempfehlung oder die Präsentation neuer Produktvarianten.Welche Formate kommen am besten an?Die Regeln für erfolgreiche Kommunikation in den sozialen Medien wandeln sich ständig. Dabei spielen nicht nur aktuelle Trends eine Rolle, sondern auch die Zusammensetzung der Nutzer auf den einzelnen Plattformen. Was auf TikTok für Begeisterung sorgt, funktioniert auf Facebook nicht unbedingt, denn jede Plattform hat ihre eigenen Spielregeln.Auf Instagram feiern derzeit kurze, prägnante Reels große Erfolge - besonders dann, wenn sie einen Aha-Moment liefern. Beliebt sind Formate, in denen Kunden berichten, wie ein Produkt ihren Alltag erleichtert oder verbessert hat. Der authentische Einblick schafft Vertrauen und macht neugierig.TikTok hingegen lebt von kreativen Video-Formaten mit Storytelling-Elementen. Produktdemos, die in Alltagssituationen eingebettet sind und durch kleine Geschichten oder Challenges ergänzt werden, erzielen hier besonders hohe Reichweiten und Engagement.Auch interaktive Inhalte sind gefragt: Umfragen, Abstimmungen oder Tutorials bieten ideale Berührungspunkte und fördern den Dialog mit der Zielgruppe. Live-Formate und exklusive Produkt-Drops haben sich ebenfalls bewährt. Sie wirken nahbar, schaffen Exklusivität und erzeugen eine gewisse Dringlichkeit, die zur schnellen Interaktion anregt.Abschließend bleibt festzuhalten, dass vor allem Auffindbarkeit und ein aktives Community-Management wertvoll sind, um Kunden nicht nur zu gewinnen, sondern auch langfristig zu binden.Über Ephraim Chiozza:Ephraim Chiozza ist der Gründer und Geschäftsführer der AdWiser GmbH. Der Marketing-Experte erstellt ganzheitliche Marketing-Ökosysteme für Onlineshop-Betreiber. Mit dem Ziel, dass seine Kunden ihr Werbebudget so effizient wie möglich nutzen und nachhaltige Ergebnisse erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://ad-wiser.ch/Pressekontakt:AdWiser GmbHE-Mail: office@ad-wiser.chWebseite: https://ad-wiser.ch/Original-Content von: AdWiser GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173588/6057994