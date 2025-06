Hamburg (ots) -Am 10.7. sind Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (29) im Netflix-Psychothriller "Brick" als zerstrittenes Paar zu sehen, das von einer mysteriösen Mauer eingeschlossen wird. Exklusiv in TV DIGITAL (EVT: 20.6.) spricht das Paar über seine Beziehung und Hochzeitspläne.Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee ...... über Rituale und Regeln, wie sie Berufliches und Privates am Set voneinander trennen: "Wenn wir nach Hause kommen, bleibt die Arbeit komplett draußen - weil wir nicht wollen, dass sich Drehs oder Drehbücher in unseren Feierabend ziehen. Und natürlich legt man vorher auch gewisse Regeln fest - weil man nie weiß, was einen im Laufe eines Filmdrehs so alles erwartet." (Schweighöfer)... konkrete Regeln beim Dreh: "Manchmal ist man sich nicht einig, und manchmal macht man viel Quatsch. Die Kunst ist, in beiden Situationen zu wissen, wann man sich zusammenreißt. Außerdem ist ein Paar am Set wahrscheinlich auch spannend für unsere Kolleg:innen, weil die einen immer zusammen erleben und vielleicht denken: 'Mist, über die kann man nicht mal ordentlich lästern.' Auch das schützt uns ein bisschen." (Schweighöfer)... Streit und Auseinandersetzungen: "Eigentlich streiten wir gar nicht. Wir diskutieren eher. Und wir sind beide ziemlich gute Nachgeber. Wir sind harmoniebedürftig und benehmen uns nicht wie kleine Kinder, die tagelang nicht miteinander reden. Jeder atmet einmal durch - auf seine Weise - und dann reden wir wieder miteinander. Denn genau darum geht's doch bei jeder Auseinandersetzung: dass man sich wirklich miteinander auseinandersetzt - nicht voneinander." (Schweighöfer) / "Ich finde, 'streiten' ist ein schwieriges Wort. Wir diskutieren eher. Oder kommunizieren. Wir versuchen, die Sprache des anderen zu lernen - und das ist manchmal gar nicht so leicht. Man spricht ja nicht immer dieselbe emotionale Sprache. Aber genau das macht's spannend." (Fee)... auf die Frage, wann ihr Hochzeitsdrehbuch folgt: "Wir sagen rechtzeitig Bescheid! Darf ich dann bitte Mr. 'O-Fee-ziell' heißen? Matthias O-Fee-ziell? Das wäre doch was!" (Schweighöfer)... über Netflix: "Ich liebe Netflix - ganz ehrlich. Die Plattform hat mein Leben verändert. Es ist eine tolle kreative Heimat, in der man sich austoben und großartige Projekte für ein weltweites Publikum umsetzen kann. Und ja - ich wäre sehr gern auch ganz offiziell Netflix-Botschafter." (Schweighöfer)... Traumrollen, die sie sich für ihren Partner wünschen:"Ich würde Ruby gern als Regisseurin erleben - und als Produzentin. Da wäre ich sofort dabei! Ich würde am liebsten einen oder zwei Drehtage mitspielen, um zu sehen, wie sie inszeniert. Das würde mich reizen." (Schweighöfer) / "Mein erster Impuls wäre, Matthias dann als Seemann zu besetzen. Eine Figur mit Tiefe und Rauheit. So jemand, der auf dem Meer ist - allein, wochenlang - und emotional wirklich durch alles durchmuss. Da könnte man alles aus ihm herausholen." (Fee)Alle Infos und Zitate nur bei Nennung der Quelle TV DIGITAL frei.Pressekontakt:Redaktionelle Rückfragen an:Mike PowelzChefreporter TV DIGITALTel: 040/554472310mike.powelz@funkemedien.deOriginal-Content von: TV DIGITAL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54257/6057993