Wien (ots) -Technologischer Neustart für den Kopfschutz im Straßenverkehr: Hövding 4 - eine neue Generation des innovativen Airbags für Radfahrer - erstmals entwickelt und hergestellt von einem etablierten Anbieter von passiven Sicherheitssystemen für die Automobilindustrie. Die iSi Group, mit Hauptsitz in Österreich und Entwicklungsstandort in Deutschland, hat die Rechte und Patente der Marke Hövding in ihren neu gegründeten Geschäftsbereich iSi Wearable Safety übernommen und überträgt damit ihr jahrzehntelanges Know-how im Bereich Airbags auf die urbane Mobilität.Der Hövding 4 ist kein Update, sondern ein Neuanfang - mit Fokus auf Präzision, Sicherheit und Transparenz. Entwickelt nach höchsten automobilen Sicherheitsstandards und angetrieben von dem Anspruch, das Vertrauen der Verbraucher langfristig zu sichern. "Wir sind überzeugt, dass urbane Radfahrer denselben Sicherheitsanspruch verdienen wie Autofahrer", so Hendrik Hasch, CEO der iSi Automotive Group. "Mit dem Hövding 4 bringen wir unsere langjährige Airbag-Expertise erstmals auf zwei Räder und entwickeln ein Produkt, das Sicherheit neu definiert." Menschen, die sich gegen das Tragen eines Helms entscheiden, verdienen trotzdem einen Schutz - und genau diese Zielgruppe spricht iSi an. Der Hövding wird als Kragen getragen und bleibt im Alltag unsichtbar - bis es darauf ankommt: Bei einem Sturz vom Fahrrad erkennt das integrierte Sensorsystem die Gefahrensituation und löst innerhalb von Millisekunden einen Airbag aus, der sich wie eine schützende Kapuze um Kopf und Nacken legt. Die Auslösung erfolgt über fortschrittliche Sensorik und präzise berechnete Algorithmen und wird mit dem Hövding 4 nun weiterentwickelt.Sicherheit aus der AutomobilindustrieiSi Automotive ist seit Jahrzehnten Technologiepartner internationaler Fahrzeughersteller und steht für geprüfte Sicherheit, industrielle Präzision und serienreife Qualität. Mit Hövding 4 wird dieses Know-how erstmals auf den Alltag von Radfahrern zu übertragen. Die Entwicklung erfolgt in enger Abstimmung mit Experten, Sicherheitsinstitutionen und dem Fachhandel. Dabei stehen technische Standards und transparente Prozesse im Mittelpunkt - mit dem klaren Ziel, ein zuverlässiges Produkt für den urbanen Alltag zu schaffen.Strategischer Vertrieb durch Sports Nut GmbHAls Teil der Markteinführungsstrategie hat iSi Wearable Safety eine exklusive Vertriebsvereinbarung mit der Sports Nut GmbH für den deutschen und österreichischen Markt geschlossen. Sports Nut, ein etablierter Akteur im Radsport- und Sporteinzelhandel, wird für den Verkauf und die Distribution in diesen Kernmärkten verantwortlich sein und sicherstellen, dass Hövding 4 die Kunden über vertrauenswürdige und erfahrene Handelspartner erreicht. Sven Mack, Geschäftsführer der Sports Nut GmbH, erklärt: Mit der Aufnahme von Hövding in unser Markenportfolio unterstreicht Sports Nut sein Engagement im Bereich der urbanen Mobilität. Gemeinsam mit unseren weiteren Marken und einem engagierten Vertriebsteam freuen wir uns darauf.Markteinführung mit PerspektiveMit der geplanten Markteinführung des Hövding 4 im Jahr 2026 verfolgt iSi das Ziel, die Sicherheit im urbanen Radverkehr neu zu definieren, gemeinsam mit Partnern aus Handel, Technik und Wissenschaft. Das Potenzial ist klar: Bereits die vorherige Generation wurde über eine halbe Million Mal verkauft und erzielte mehr als 150 Millionen Euro Umsatz. Nun beginnt ein neuer Abschnitt - mit fundierter Technologie, transparenter Entwicklung und einem klaren Fokus auf die Zukunft.Mehr Informationen unter: www.hovding.comÜber iSi Group:Die iSi Group ist eine international tätige Industriegruppe, die maßgeschneiderte Lösungen für Anwendungen entwickelt, bei denen kompakte Energie in Form von Druckgasbehältern benötigt wird. Das Familienunternehmen mit Sitz in Wien steht für höchste Innovationskraft und Spezialisierung in vier Geschäftsbereichen: Culinary, Components, Automotive und Wearable Safety. Als Teil der iSi Group ist iSi Automotive ein etablierter Tier-1-Lieferant für passive Sicherheitssysteme in der globalen Automobilindustrie. Mit rund 4.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern entwirft, entwickelt und fertigt das Unternehmen Airbag-Lösungen, die Leben schützen - heute und in der Mobilität von morgen.