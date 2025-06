Bremen (ots) -Wenn sein Name draufsteht, ist Qualität garantiert - seit mehr als vier Jahrzehnten begeistert Heiner Lauterbach sein Publikum mit seinem schauspielerischen Talent. Bevor es ihn vor die Film- und Fernsehkamera zieht, macht der gebürtige Kölner eine Ausbildung zum Gas- und Wasserinstallateur. Sein Vater führt in der Domstadt ein Sanitärunternehmen. In dessen Fußstapfen tritt er jedoch nie. Ab Mitte der 1970er ist er in mehreren Einspielfilmen der Fahndungssendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" zu sehen, bevor ihm vor exakt 40 Jahren der endgültige Durchbruch mit Doris Dörries Komödie "Männer" gelingt. Unzählige Erfolgsfilme folgen, die Liste seiner Filmografie ist lang. Kürzlich kritisiert der Unterstützer der CDU massiv das deutsche Bildungssystem. Welche Absicht hinter der von ihm gegründeten Bildungsplattform steckt und wie oft er aktuell dazu kommt, seiner Leidenschaft, dem Klavierspiel, zu frönen, berichtet Heiner Lauterbach in der Juni-Ausgabe von 3nach9.Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo folgende weitere Gäste: Fußballtrainer Winfried "Winnie" Schäfer, Comedian Ralf Schmitz, Wirtschaftsweisin Prof. Dr. Monika Schnitzer, Ärztin und Autorin Eva Mirasol sowie das Schauspieler-Paar Gisa Flake und Knud Riepen.Erstsendung auf NDR/Radio Bremen-Fernsehen, hr Fernsehen und WDR Fernsehen.Pressekontakt:Radio BremenKommunikation / PresseDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/6058055