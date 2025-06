Die pbb-Aktie (Deutsche Pfandbriefbank) bricht am Mittwoch um satte -10% an der Börse ein. Das setzt die Papiere plötzlich so stark unter Druck, und so kann es jetzt für Anleger weitergehen. Rückzug aus den USA Bereits seit Längerem steht im Raum, dass sich die Deutsche Pfandbriefbank, unter anderem wegen der Probleme mit der Finanzierung von Gewerbeimmobilien, aus den USA zurückziehen will. Nun kündigte das Management am Mittwoch tatsächlich an, ...

