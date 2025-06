Emittent / Herausgeber: Verumo / Schlagwort(e): Studie

Gold 3.500 USD - Der nächste Produzent entsteht in Liberia und ist noch stark unterbewertet



18.06.2025 / 12:15 CET/CEST

Der Goldpreis steigt immer weiter. Eines der größten Goldprojekte Afrikas, das sich noch nicht in Produktion befindet, setzt nun zum Turbo an. Der neue CEO von Pasofino Gold finanziert erfolgreich 5 Mio. Dollar, will nun die Machbarkeitsstudie erneuern und ein Multi-Millionen Unzen Goldprojekt in Produktion bringen.

Der Goldpreis kennt kein Halten

Ein Goldpreis von 3500 USD / Unze ist zum Greifen nah. In der hochvolatilen Unsicherheitsphase vom April erreichte der Spotpreis mit 3.498 USD je Unze faktisch diese von vielen Analysten beschworene Marke. Nach einer kurzen Erholung sind wir Mitte Juni 2025 fast wieder auf dem gleichen Niveau

Geopolitische Unsicherheiten, Inflation und die rasant steigenden Staatsverschuldungen treiben sicherheitsbewusste Investoren in den Fluchthafen Gold. Viele Staaten wollen dem Verfall des US-Dollars entgegenwirken. Sie tauschen ihre US-Bonds gegen Gold. Im Jahr 2024 kauften die Zentralbanken weltweit insgesamt 1.045 Tonnen Gold. Dies markiert das dritte Jahr in Folge, in dem die Käufe die Marke von 1.000 Tonnen überschritten haben. An den vordersten Stellen stehen die Schweiz, China, UK, VAE, Hongkong und Indien.

Liberia: Ein sicheres afrikanisches Land mit großem Potenzial

Obwohl Liberia über bedeutende Goldvorkommen verfügt und seine Produktion in den letzten Jahren deutlich gesteigert hat, sind die Goldreserven des Landes im internationalen Vergleich noch wenig exploriert. Wäre die Infrastruktur bereits besser entwickelt, würde die Region in Westafrika womöglich durch Bergbauunternehmen und abenteuerlustige Geologen überrannt. Denn unter Liberia liegt größtenteils extrem altes Gestein, das vor bis zu 3,5 Mrd. Jahren entstand. Die beständigen tropischen Regenfälle haben den Sedimentformationen zu Mineralkonzentrationen verholfen, welche Phantasien wecken. Es gibt große Vorkommen an Eisenerz, Diamanten - und Gold. Im Jahr 2024 wuchs die liberianische Wirtschaft um 4,8%, wobei der Bergbausektor, einschließlich Goldabbau, maßgeblich zu diesem Wachstum beitrug.

Pasofino Gold - Nun geht es voran

Der kanadische Gold-Developer Pasofino Gold (ISIN: CA7026573054) entwickelt das zu 100 % über eine Tochter in Besitz befindliche "Dugbe-Tuzon"-Projekt im Süden Liberias nun in Richtung Produktion. Dugbe befindet sich bereits in einer fortgeschrittenen Phase, die begehrten Schürfrechte sind für 25 Jahre bereits erteilt. Die vorliegenden Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2022 beziffert die Mineralressource laut NI 43-101 Report auf 3,3 Mio. Feinunzen Gold mit Durchschnittsgehalt von 1,37 g AU/Tonne. Die Lagerstätte kann über einen Zeitraum von 14 Jahren abgebaut werden, mit einer Produktion von 200.000 Feinunzen pro Jahr in den ersten 5 Jahren. Weitere, bislang nur oberflächlich untersuchte Vorkommen befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Zur Zeit der Studienerstellung lag der Goldpreis mit 1.700 USD, etwa bei der Hälfte des aktuellen Niveaus. Ein Update der Machbarkeitsstudie ist geplant und soll nicht nur die neue, wesentlich verbesserte Ökonomie rund um den Goldpreis aufzeigen, sondern das Gesamtkonzept neu betrachten. Der neue CEO Brett Richards hat schon mehrere Minen gebaut und ist überzeugt, dass das "Dugbe-Tuzon"-Projekt riesiges Potenzial hat.

Die Birmian Region in Liberia - Bereits 21 Mio. Unzen Gold identifiziert

Bereits jetzt ist das Dugbe-Tuzon-Projekt einer der größten, bereits identifizierten Goldliegenschaften in Liberia. In der näheren Region wurden bis jetzt insgesamt 21 Mio. Unzen Gold nachgewiesen. Die Explorationen in der westafrikanischen Region werden derzeit erfolgreich fortgesetzt. Mit einer Produktion von etwa 11 Tonnen Gold steht Liberia aktuell auf Platz 15 der afrikanischen Goldproduzenten, perspektivisch könnte das Land seine Produktion aber durch höhere Bergbauaktivitäten mehr als verdoppeln. Zusätzlich zu den bestehenden Lagerstätten gibt es innerhalb des Projekts zahlreiche Zonen, wo Pasofino eine breite Goldmineralisierung an der Oberfläche entdeckt hat. Proben im Grundgestein in Ausbissen und Gruben ergaben laut ersten Tests Gehalte von bis zu 31 g/t Gold. Auf diesem und mehreren anderen Schürfstellen wurden bisher noch keine Bohrungen durchgeführt. Das Potenzial für das Gesamtprojekt erhöht sich damit merklich.

Das Unternehmen und seine Strategie

Lange war es ziemlich still um Pasofino Gold. Das lag an den schwierigen Beteiligungsverhältnissen mit dem 50,1% Mehrheitsaktionär Hummingbird. Am 30.04.2025 wurde der vollständige Erwerb aller Hummingbird-Aktien durch Nioko Resources von der LSE veröffentlicht. Konsolidiert besitzt der neue Investor Nioko Resources nun 50,7 % an Pasofino Gold Limited. Der Großaktionär möchte die Projektentwicklung schnell fortsetzen und stellt dafür erhebliche Mittel in Aussicht. Unter dem Management von CEO Brett Richards soll im Verlauf des Jahres 2025 nun ein Update der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2022 erfolgen. Dazu wird es komplettierte Planungen zur Energieversorgung geben, auch sollen weitere 3.000 Meter an Explorationsbohrungen mehr aussagefähige Daten über die Liegenschaft liefern. Mit neuen Daten wird die Fertigstellung einer bankfähigen Machbarkeitsstudie für den Herbst 2025 erwartet. Der Vorbesitzer Hummingbird Resources hatte seit 2006 nicht weniger als 75.000 Bohrmeter, Feldarbeiten und metallurgische Tests absolviert. Ein Blick auf die Produktionskosten begeistert, denn die sogenannten All-In-Sustaining-Cost (AISC) - gewissermaßen die harte Währung im Bergbau - werden auf lediglich 1.005 USD pro Feinunze geschätzt, weil die Goldmineralisierung bereits an der Oberfläche einsetzt und damit sehr viel günstiger zu fördern ist, als in einer Untertagemine.

Erfolgreiche Finanzierung über 5 Millionen CAD

Die angedachten Maßnahmen starten mit einer erfolgreichen Finanzierung. Ende Mai vermeldet Pasofino Gold die Platzierung von 10 Mio. Aktion zu 0,50 CAD. Ausgegeben wurden ebenso 5 Mio. Optionsscheine mit Laufzeit von 24 Monaten und einem Ausübungspreis von 0,75 CAD. Damit steigt die Anzahl der regulären Aktien auf 127,03 Mio. Stück (voll verwässert 153,49 Mio. Stück) und bringt den Marktwert auf rund 60 Mio. CAD. Nioko Resources ist stark interessiert und hat alle Finanzierungsschritte pro rata vollzogen, der Insideranteil der Finanzierung betrug insgesamt 54,7 %. In der Kasse befinden sich nun 5 Mio. CAD, genug Kapital für die Weiterentwicklung des Projekts.

CEO Brett Richards kommentiert die erfolgreiche Einwerbung neuer Mittel: "Die jüngste Kooperations- und Unterstützungsvereinbarung mit unserem Hauptaktionär, Hummingbird Resources PLC/Nioko Resources, hat sowohl die Entwicklungs- als auch die Finanzierungsstrategie des Goldprojekts Dugbe vollständig aufeinander abgestimmt. Der Zeitpunkt des Abkommens und des Beginns der Aktualisierung der Machbarkeitsstudie 2022 ist gut gewählt, da der Goldpreis am 22. April 2025 einen Rekordstand von über 3.500 USD pro Unze erreicht hat, was das "heißeste" Goldpreisumfeld der Geschichte sein könnte. Mit einer positiven Dynamik an mehreren Fronten ist das Goldprojekt Dugbe gut positioniert, um einen langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen, da es sich in den nächsten 12 Monaten dem Abschluss der Projektstudie und der Genehmigungsphase nähert und das Unternehmen seine strategischen Optionen für die Finanzierung und den Bau des Projekts zur kommerziellen Produktion evaluiert."

Fazit

Die Aktie von Pasofino Gold ist für ein Multi-Millionen Unzen Projekt im weit fortgeschrittenen Entwicklungsstadium äußerst günstig bewertet. Nicht nur der steigende Goldpreis (seit der Machbarkeitsstudie verdoppelt!), sondern auch die neue Führung unter CEO Brett Richards sind äußerst positive Signale, die der Markt wahrscheinlich zeitnah einpreisen wird, Anlegern die auf dem heutigen Niveau einsteigen jedoch große Entwicklungschancen bietet. Dass der größte Aktionär der Firma nun eine Bank ist, könnte ein Interessanter Aspekt werden, wenn es um Projektfinanzierung geht. Es geht endlich voran!

Pasofino Gold gehört auf die Watchliste aller Anleger, die sich für Gold interessieren. Wer sich genauer zur Aktie informieren möchte, findet tiefergehende Informationen und Daten zum Unternehmen im Verumo Unternehmensprofil zu Pasofino Gold ( https://verumo.de/aktien/pasofino-gold-ltd ) Verumo Abonnenten erhalten alle wichtigen Updates zur Aktie per E-Mail.

Pasofino Gold Limited

TSX-V: VEIN

WKN: A3CSQB

ISIN: CA7026573054

Webseite: https://www.pasofinogold.com/

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung von Wertpapieren dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Munsch International LTD und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der Munsch International LTD und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Beratungsverhältnis. Die Berichterstattung bezieht sich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf eine individuelle Anlageentscheidung. Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren, Mitarbeiter und sonstige Bekannte der Munsch International LTD Wertpapiere der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und den Handel mit diesen Wertpapieren beabsichtigen, wodurch ein Interessenskonflikt bestehen kann. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Munsch International LTD ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der Munsch International LTD ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unsere vollständigen AGB und Disclaimer.

