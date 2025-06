© Foto: Marc John - picture alliance

Tech-Giganten Microsoft und AMD bauen ihre Partnerschaft aus: Neue Chips für Konsolen, Handhelds und Cloud-Gaming geplant. In einem strategischen Schritt mit weitreichenden Folgen für die Gaming-Branche hat Microsoft am Dienstag eine mehrjährige Kooperation mit dem US-Chiphersteller Advanced Micro Devices angekündigt. Ziel der Partnerschaft ist die gemeinsame Entwicklung maßgeschneiderter Chips für Gaming-Hardware der nächsten Generation - einschließlich neuer Xbox-Konsolen, tragbarer Geräte und Cloud-basierten Systemen. Die Xbox-Präsidentin Sarah Bond kündigte die Kooperation in einem offiziellen Video an, das am Dienstag auf der Website von Xbox veröffentlicht wurde. Demnach wollen beide …