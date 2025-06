Vaduz (ots) -Die Einsatzgruppe Waldbrand ist eine landesweite Organisation und setzt sich zusammen aus Mitgliedern der Feuerwehren und Bergrettung, sowie Mitarbeitern der Forstbetriebe. Ihre Aufgabe ist die Brandbekämpfung bei Waldbränden und dabei insbesondere im steilen Gelände. Der diesjährige Kurs unter der Leitung von Kurskommandant Roland Biedermann aus Ruggell, findet am Dienstag, 24. Juni und am Donnerstag, 26. Juni 2025 in Triesenberg statt.Die insgesamt rund 50 Kursteilnehmer haben zwei Aufgaben zu bewältigen. Zum einen geht es darum eine Löschleitung im steilen und unwegsamen Gelände zu erstellen. Dabei gilt es die Gefahren zu erkennen und entsprechende Massnahmen zu ergreifen, denn die Sicherheit der Teilnehmer steht natürlich an oberster Stelle. Die zweite Aufgabe besteht im Aufbau einer speziell entwickelten Plattform für steiles Gelände, auf der das Einsatzmaterial wie Pumpen, Wasserbehälter usw. bereitgestellt wird. Die gemeinsame Ausbildung von Feuerwehr, Forstmitarbeitern und Bergrettung ist ein Garant für die erfolgreiche Zusammenarbeit bei einem allfälligen Waldbrandereignis.Pressekontakt:Amt für BevölkerungsschutzRoland Biedermann, Kurskommandant, FW-InstruktorT +423 785 50 10Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100932683