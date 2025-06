Die Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftlich orientiertes Biotechnologieunternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline. Das Unternehmen entwickelt innovative, patentgeschützte Produkte auf Basis der Marinosolv-Plattform. Die Marinosolv-Technologie verbessert die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit schwer löslicher Wirkstoffe und wird zur Entwicklung neuer Therapeutika für autoreaktive Immunerkrankungen eingesetzt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Korneuburg, Österreich, und die Aktie ist an der Wiener Börse notiert. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 01.07.2025 um11:30 Uhr einen Online-Roundtable mit Andreas Grassauer, CEO der Marinomed Biotech AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-07-01-11-30/MARI-AV zur Verfügung gestellt.





