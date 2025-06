Bank of New York Mellon - BK: Breakout-Setup am Allzeithoch?

Rekordgewinn in 2024!

Aktienrückkaufprogramm soll weitergehen. Kursziel für Bank of New York Mellon (BK) bei 106.50 USD nach Measured-Move-Methode!

Bank of New York Mellon (BK) - ISIN US0640581007

Rückblick: Wir sehen ein Halbjahresplus von etwas über 16 Prozent sowie eine Widerstandslinie auf der Höhe des Allzeithochs mit zahlreichen Kontaktpunkten im Chartbild der Bank-of-New-York-Mellon-Aktie. Mangels fehlender darüber liegender Widerstände haben wir das Kursziel für unseren Long Trade per Measured Move ermittelt.

BNY-Mellon-Aktie: Chart vom 18.06.2025, Kürzel: BK Kurs: 89.77 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Kurszielbestimmungen haben eine gewisse Unschärfe. Das per Measured Move genannte Niveau liegt deutlich über den im unten verlinkten Artikel genannten Marken, die zum Teil von der Kursentwicklung inzwischen überholt wurden.

Mögliches bärisches Szenario

Die FED veröffentlicht heute einen Zinsentscheid, sodass im Vorfeld mit erhöhter Volatilität zu rechnen ist. Vorsichtige Trader halten sich bis dahin zurück. Grundsätzlich bleiben wir aber für die Aktie der Bank of New York Mellon bullisch.

Meinung:

Die Bank of New York Mellon (kurz: BNY Mellon) agiert als spezialisierter Finanzdienstleister mit zwei Hauptgeschäftsbereichen: Zum einen verwaltet das Unternehmen Vermögen primär für institutionelle Anleger wie Rentenfonds, zum anderen stellt es umfassende Finanzinfrastrukturdienste für andere Banken und Finanzunternehmen bereit - dazu gehören Wertpapierverwahrung, Transaktionsabwicklung und ein breites Spektrum weiterer operativer Services. Das Financial Stability Board hat BNY Mellon aufgrund ihrer systemkritischen Rolle im globalen Finanzsystem in die Gruppe der 30 systemrelevanten Finanzinstitute eingeordnet, was ihre besondere Bedeutung für die Stabilität des internationalen Bankenwesens unterstreicht. Das 1784 gegründete Bankhaus lieferte 2024 einen Rekordgewinn und sorgte bei den jüngsten Quartalszahlen für positive Überraschungen bei den Analysten. Mit der Fortsetzung ihres Aktienrückkaufprogramms stärkt das Institut das Vertrauen der Aktionäre. Charttechnisch sieht alles super aus. Trader sollten aber den Gesamtmarkt im Auge behalten, der in den Sommermonaten häufig schwächelt.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 64.22 USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 305.80 Mio. USD

Meine Meinung zu Bank of New York Mellon ist bullisch.

Quellennachweis: https://de.investing.com/news/swot-analysis/swotanalyse-der-bank-of-new-york-mellon-aktie-bereit-fur-wachstum-trotz-herausforderungen-93CH-3036193

Veröffentlichungsdatum: 18.06.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es besteht kein Interssenskonflikt.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.