Die neue cloudnative Lösung für die digitale Archivierung unterstützt Unternehmen bei der Zentralisierung von Kundeninteraktionen, der Optimierung der Compliance und der Steigerung der betrieblichen Effizienz

Smart Communications, der führende Anbieter für cloudbasierte Unternehmenskommunikation, hat heute die Verfügbarkeit von SmartHUB bekannt gegeben, einer neuen cloudnativen Lösung für die digitale Archivierung, die Unternehmen dabei unterstützt, umfangreiche Kommunikationsdaten in großem Umfang zu verwalten, einen einfachen Zugriff auf wichtige archivierte Daten zu ermöglichen und die Einhaltung sich ständig ändernder Branchenvorschriften unabhängig von Branche und Region sicherzustellen. SmartHUB basiert auf der bewährten Technologie, die Smart Communications im April 2025 durch die Übernahme von Joisto, einem führenden Anbieter von digitalen Archivierungslösungen, erworben hat, und ist nun vollständig in die Conversation Cloud-Plattform integriert.

Angesichts wachsender Datenmengen, isolierter Systeme und immer komplexerer Vorschriften stellt SmartHUB diese Ineffizienzen direkt in Frage. Es ermöglicht eine nahtlose Integration über Systeme hinweg und reduziert den IT-Aufwand sowie die Komplexität der Betriebsabläufe, wobei der Schwerpunkt stets auf Datensicherheit und Compliance liegt. Mit SmartHUB können Unternehmen darauf vertrauen, dass ihre Daten sicher verwaltet werden und den sich ständig ändernden Vorschriften entsprechen, was sowohl betriebliche Effizienz als auch Sicherheit gewährleistet.

"Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit cloud-nativer Technologien ermöglichen wir unseren Kunden, in einem zunehmend komplexen und sich schnell verändernden regulatorischen Umfeld immer einen Schritt voraus zu sein. Gleichzeitig reduzieren wir das Betriebsrisiko erheblich, vereinfachen die Systemkomplexität und stärken die Datensicherheit" , erklärte Leigh Segall, CEO von Smart Communications. "Genauso wie wir die Verwaltung der Kundenkommunikation und von Formularen in Unternehmen mit modernen, skalierbaren Lösungen neu definiert haben, tun wir dies nun auch für die Archivierung und bieten Unternehmen einen zuverlässigen Weg, sich von Altsystemen zu lösen. "SmartHUB wird die Art und Weise, wie Unternehmen ihre wichtigsten Kommunikations- und Kundendaten speichern, darauf zugreifen und schützen, grundlegend verändern und neue Werte erschließen, die bisher unerreichbar waren."

SmartHUB wurde auf AWS entwickelt und speziell für regulatorische Umgebungen konzipiert. Es unterstützt Unternehmen bei der proaktiven Verwaltung ihrer rechtlichen Verpflichtungen durch unveränderlichen, auditfähigen Speicher, umfassende Audit-Trails und Konfigurationen für Aufbewahrungsregeln in mehreren Rechtsräumen mit Technologie, die die Anforderungen von DSGVO, ISO 14641 und WCAG 2.1 Level AA erfüllt. Die Plattform vereinfacht die Komplexität der Compliance über verschiedene Regionen hinweg und ermöglicht es Unternehmen, Aufbewahrungsrichtlinien zu automatisieren, die Herkunft von Dokumenten nachzuverfolgen und schnell auf Audits oder Rechtsstreitigkeiten zu reagieren.

"SmartHUB erweitert das Wertversprechen von Smart Communications erheblich und bietet eine umfassendere End-to-End-Plattform für die Verwaltung der gesamten Kundenkommunikation, von der Erstellung und Zustellung bis hin zur langfristigen, konformen Speicherung und Abfrage. Smart Communications hebt sich in einem wettbewerbsintensiven Markt dadurch ab, dass es einen entscheidenden Schwachpunkt seiner Kernkundschaft direkt angeht", erklärte Jim Lundy, Gründer und CEO von Aragon Research.

SmartHUB nutzt flexible APIs und Konfigurationsmanagement auf Unternehmensebene, um sich in andere ERP-, CRM- und HR-Systeme zu integrieren und Compliance direkt in die Kerngeschäftsprozesse einzubetten. Dadurch können Teams aus Kundenservice, IT, Vertrieb, Schadenbearbeitung und anderen Bereichen miteinander verbunden werden, wodurch häufige Reibungspunkte und Verzögerungen bei der Bearbeitung von Kundenservicefällen, On-Demand-Portal-Anfragen von Endkunden oder sogar bei der Unterstützung von Compliance- oder Rechtsstreitigkeiten reduziert werden.

"SmartHUB wurde entwickelt, um den Anforderungen der heutigen Kommunikationslandschaft gerecht zu werden, in der Geschwindigkeit, Sicherheit und Compliance unverzichtbar sind. Mit einer Erfassungsgeschwindigkeit von bis zu einer Million Dokumenten pro Stunde und einer cloud-nativen Architektur macht es Hardware überflüssig und gewährleistet gleichzeitig einen skalierbaren, jederzeit verfügbaren Zugriff auf wichtige Daten", so Simon Tindal, CTO bei Smart Communications. "Da KI die Nutzung archivierter Kommunikation verändert sei es für Entscheidungen in Echtzeit, Self-Service oder kontextreiche Kundeninteraktionen stellt SmartHUB sicher, dass große Datenmengen nicht nur gespeichert werden, sondern sofort abrufbar und für Audits bereitstehen."

SmartHUB hat sich in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Telekommunikation und Versorgungsunternehmen bewährt und eignet sich daher ideal für alle Unternehmen mit hohem Kommunikationsaufkommen, komplexen Compliance-Anforderungen oder umfangreichen Kundendienstaktivitäten. Als Teil der Conversation Cloud vereinfacht es die Archivierung in großem Umfang und ermöglicht eine nahtlose Integration mit SmartCOMM und SmartIQ. Damit erhalten Teams einen einzigen, sicheren Ort, an dem sie alle wichtigen Kundeninteraktionen erstellen, verwalten und abrufen können.

Über Smart Communications:

Smart Communications ist die bewährte Wahl für regulierte Unternehmen, die komplexe Prozesse modernisieren und in entscheidenden Momenten mit ihren Kunden in Kontakt treten möchten. Die Conversation Cloud-Plattform ermöglicht reibungslose, konforme und digital ausgerichtete Erlebnisse durch Omnichannel-Kommunikation, intelligente Datenerfassung und sichere digitale Archivierung. Über 650 Unternehmen weltweit darunter Zurich Insurance, Priority Health, The Pacific Financial Group und The Bancorp vertrauen auf Smart Communications, um Compliance-Risiken zu reduzieren, die betriebliche Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und die digitale Transformation zu beschleunigen, die das Geschäftswachstum fördert und das Kundenerlebnis verbessert. Mit mehr als 30 vorgefertigten Konnektoren lässt sich die Cloud-native Plattform von Smart Communications mühelos in die weltweit vertrauenswürdigsten Unternehmenssysteme integrieren, darunter Salesforce, Guidewire, DuckCreek, OneSpan und Pega. Damit werden weltweit mehr als 60 Milliarden geschäftskritische Kundengespräche ermöglicht und eine schnellere Amortisationszeit erzielt.

