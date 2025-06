Frankfurt (www.fondscheck.de) - Das Angebot an ETFs ist um US-amerikanische Smallcaps, Aktien aus UK und Staatsanleihen weltweit mit ESG-Filter erweitert worden, so die Deutsche Börse AG.Der BNP Paribas Easy MSCI USA Small Cap Min TE UCITS ETF (ISIN IE00050J4789/ WKN A4197S, EUR-Tranche; ISIN IE000ZME9TM4/ WKN A4197T, USD-Tranche) investiere in rund 1.500 US-Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung. Die Auswahl der Unternehmen erfolge auf Grundlage der ESG-Kriterien sowie ihrer Bemühungen, ihr Engagement in Kohle und unkonventionellen fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Das Ziel bestehe darin, eine um mindestens 20 Prozent geringere THG (Treibhausgas)-Intensität als der MSCI USA Small Cap Index zu erreichen. Der Fonds sei in den Anteilsklasse Euro und US-Dollar verfügbar. ...

