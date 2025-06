DJ AUKTION/Deutsche Ultralangläufer bei Aufstockung gut aufgenommen

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch deutsche Ultralangläufer im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der beiden Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der jeweils vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 26. März bzw. 14. Mai:

=== Emision 2,50-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. August 2046 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 7,269 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 988 Mio EUR Zeichnungsquote 7,4 (2,2) Durchschnittsrendite 2,92% (3,08%) Abrechnung 20. Juni 2025 Emission 2,50-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2054 Volumen 1,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 3,049 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 1,408 Mrd EUR Zeichnungsquote 2,2 (2,3) Abrechnung 20 Juni 2025 ===

