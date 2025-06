Computergestützte Modellierung und Hochleistungsrechnen (High Performance Computing, HPC) zur Optimierung digitaler Zwillinge für Biokraftstoffe und zur Unterstützung der Energieunabhängigkeit der USA

Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT), ein führendes Unternehmen im Bereich KI-Datenerfahrung, -bewertung und -monetarisierung, ist bereit, ein KI-gesteuertes multimodales maschinelles Lernsystem zur Optimierung von Biokraftstoffpflanzen zu entwickeln. Die Initiative konzentriert sich auf die Steigerung der Effizienz des Fettsäurestoffwechsels in Brassica napus (Raps) mithilfe leistungsstarker Computermodelle und unterstützt damit das Ziel der EPA, täglich bis zu 140.000 Barrel Rohöl durch Biokraftstoffe zu ersetzen. Aspekte dieser Arbeit werden von den Forschungspartnern von Datavault AI aus der Abteilung für Informatik und Datenwissenschaften des Brookhaven National Laboratory des US-Energieministeriums unterstützt.

Das Projekt wird Fachwissen in den Bereichen vergleichende Genomik, Multi-Omics-Datenverarbeitung und Evolutionsbiologie kombinieren, um die Stoffwechselwege in Brassica napus zu verfeinern. Datavault AI übernimmt die Projektüberwachung und Qualitätssicherung und stellt sicher, dass die Berechnungsmodelle für Biokraftstoffhersteller strukturiert, validiert und skalierbar sind.

"Da die Investitionen in Biokraftstoffe weiter steigen, sind wir in der Lage, die Lücke zwischen Forschung und Markteinführung zu schließen und sicherzustellen, dass Innovationen im Bereich Biokraftstoffe in einen echten wirtschaftlichen Wert umgesetzt werden. Darüber hinaus ermöglichen digitale Zwillinge und Web 3.0 neue Ebenen der Zusammenarbeit, Datenindexierung und Wahrnehmung, wodurch sich das Tempo bedeutender Entdeckungen exponentiell beschleunigt", erklärte Nathaniel Bradley, CEO von Datavault AI. "Durch den Einsatz computergestützter Validierung und Hochleistungsrechner beschleunigen wir die Optimierung von Biokraftstoffpflanzen und stellen sicher, dass diese Durchbrüche den Weg aus dem Labor in die kommerzielle Anwendung finden. Unser Ansatz zur Datenmonetarisierung bietet eine neue Perspektive auf wissenschaftliche Nachhaltigkeit und fördert von Menschen getriebene Entdeckungen im Streben nach saubereren Ressourcen für die Erde."

Da die Optimierung traditioneller Biokraftstoffpflanzen Jahre dauert, bieten Computersimulationen einen effizienteren und präziseren Ansatz zur Analyse genetischer Veränderungen, die die Ölproduktion verbessern. Die leistungsstarke Recheninfrastruktur und die Digital-Twin-Modelle von Datavault AI werden zur Verarbeitung von Stoffwechseldaten eingesetzt, um die Entwicklungszeit für kommerziell nutzbare Verbesserungen von Biokraftstoffpflanzen zu verkürzen.

"Diese Zusammenarbeit stärkt die Rolle von Datavault AI bei der Strukturierung von Daten für die Kommerzialisierung im Bereich der erneuerbaren Energien", erklärte Sonia Choi, Chief Marketing Officer bei Datavault AI und federführende Projektleiterin. "Das Brookhaven National Laboratory schafft die Grundlage für Fortschritte im Bereich Biokraftstoffe, während unsere Aufgabe darin besteht, sicherzustellen, dass diese Erkenntnisse für eine groß angelegte Umsetzung strukturiert werden."

Für Datavault AI stellt dieses Projekt einen strategischen Einstieg in einen Markt dar, der aufgrund der steigenden Investitionen der US-Bundesregierung in die Biokraftstoffforschung vor einem exponentiellen Wachstum steht. Die weltweite Nachfrage nach Biokraftstoffen wird zwischen 2023 und 2028 voraussichtlich um 38 Milliarden Liter steigen, was einem Anstieg von fast 30 entspricht, der durch Biokraftstoffrichtlinien und die steigende Nachfrage nach Kraftstoffen für den Verkehrssektor angetrieben wird. Darüber hinaus erreichten die Investitionen in die Biokraftstoffkapazitäten im Jahr 2022 einen Zehnjahreshoch, wobei allein in Nordamerika große Raffinerien für erneuerbaren Diesel Finanzierungszusagen in Höhe von über 1,9 Mrd. USD erhielten.1 Durch die Strukturierung von Daten für die Kommerzialisierung ist Datavault AI in der Lage, eine entscheidende Rolle beim Übergang zu leistungsstarken, computergestützten Lösungen für erneuerbare Energien zu spielen und damit potenzielle Einnahmequellen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Energiesektor zu erschließen.

Über Datavault AI Inc.

Datavault AI2 (Nasdaq: DVLT) ist führend in den Bereichen KI-Erfahrung, Bewertung und Monetarisierung von Vermögenswerten in der Web 3.0-Umgebung. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Akustikwissenschaft und Datenwissenschaft. Die Data Science Division von Datavault AI verfügt über die patentierten Technologien WiSA®, ADIO® und Sumerian® sowie über branchenweit einzigartige grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose HD-Tonübertragung mit IP-Abdeckung für Audio-Timing, Synchronisation und Mehrkanal-Interferenzunterdrückung. Die Data Science Division nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und Hochleistungsrechnern, um Lösungen für die Erfassung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erfahrungsdaten anzubieten. Die Cloud-basierte Plattform von Datavault AI bietet umfassende Lösungen für verschiedene Branchen, darunter HPC-Softwarelizenzen für Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange® (IDE) ermöglicht digitale Zwillinge, die Lizenzierung von Namen, Bildern und Abbildungen (NIL) durch die sichere Verknüpfung physischer Objekte aus der realen Welt mit unveränderlichen Metadatenobjekten und fördert so eine verantwortungsvolle KI mit Integrität. Die Technologie-Suite von Datavault AI ist vollständig anpassbar und umfasst KI- und ML-Automatisierung, Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketingautomatisierung und Werbemonitoring. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Beaverton, Oregon. Weitere Informationen zu Datavault AI finden Sie unter www.datavaultsite.com.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung und anderer Wertpapiergesetze. Begriffe wie "erwarten", "werden", "voraussichtlich", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke sowie Variationen dieser Begriffe und ähnliche zukunftsbezogene oder bedingte Ausdrücke dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich der hierin enthaltenen Aussagen zu unseren Geschäftsmöglichkeiten und -aussichten, unserer Strategie, unseren zukünftigen Umsatzerwartungen, unseren Lizenzierungsinitiativen, unseren jüngsten Finanzierungs- und M&A-Aktivitäten sowie unseren Plänen zur Integration der erworbenen Unternehmen und Technologien, basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die zwar von uns und unserem Management als angemessen erachtet werden, sind jedoch naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: das Risiko, dass wir nicht alle Abschlussbedingungen im Zusammenhang mit der oben beschriebenen Ausgabe von vorrangigen Schuldverschreibungen und dem Erwerb bestimmter Vermögenswerte von CSI erfüllen können; unsere Fähigkeit, alle erworbenen geistigen Eigentumsrechte erfolgreich zu integrieren; Risiken hinsichtlich unserer Fähigkeit, die erworbenen Vermögenswerte für den erfolgreichen Ausbau unseres Marktanteils zu nutzen; Risiken hinsichtlich unserer Fähigkeit, durch die verschiedenen von uns abgeschlossenen Vereinbarungen und erworbenen Vermögenswerte neue Einnahmequellen zu erschließen; unsere aktuelle Liquiditätslage und die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel zur Unterstützung des laufenden Betriebs zu beschaffen; allgemeine Markt-, Wirtschafts- und sonstige Bedingungen; unsere Fähigkeit, die Geschäftstätigkeit fortzusetzen; unsere Fähigkeit, die Notierung unserer Stammaktien an der Nasdaq aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, Kosten zu kontrollieren und unsere Betriebs- und Budgetpläne umzusetzen; unsere Fähigkeit, unsere finanziellen Ziele zu erreichen; der Umfang, in dem unsere Lizenznehmer die lizenzierte Technologie in ihren Produkten implementieren, sofern sie dies überhaupt tun; der Zeitplan für eine solche Implementierung; Risiken im Zusammenhang mit technologischen Innovationen und geistigem Eigentum sowie weitere Risiken, die in unseren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben sind. Die Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

__________________________ 1 IEA: https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2024/overview-and-key-findings 2 Früher bekannt als WiSA Technologies, Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250617221839/de/

