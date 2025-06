© Foto: Andres Victorero - Zoonar.com/Andres Victorero

Der Kryptomarkt rutscht wegen geopolitischer Spannungen ab, doch trotz des Abverkaufs weckt die XRP-ETF-Zulassung in Kanada neue Hoffnung auf ein Aufschwung!Die Kryptomärkte zeigen sich zur Wochenmitte erneut von ihrer schwachen Seite. Während Bitcoin sich weiterhin in einer engen Handelsspanne knapp unter 105.000 US-Dollar hält, geraten Altcoins wie XRP und Cardano besonders stark unter Druck. XRP notierte am Mittwochmittag rund 3 Prozent im Minus bei 2,14 US-Dollar. Auch Cardano (ADA) verlor rund 2,5 Prozent, Ethereum rutschte um 2 Prozent auf etwas über 2.500 US-Dollar ab. Der Verkaufsdruck am Kryptomarkt ist Teil einer breiteren Risikovermeidung an den globalen Finanzmärkten. …