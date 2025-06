Langenfeld (ots) -Engagement mit Haltung: Mitarbeitende von Octapharma Plasma haben bei einer Cleanup-Aktion am Kemnader See gezeigt, wie sinnstiftend Arbeit sein kann, wenn gesellschaftlicher Mehrwert und Teamspirit zusammenkommen. Bei strahlendem Frühsommerwetter fand jetzt der erste große Cleanup in Zusammenarbeit mit dem Umwelt-Startup everwave statt."Bei Octapharma Plasma verstehen wir Gesundheit als ganzheitliche Verantwortung - sie endet nicht an der Tür unserer Spendezentren. Wer Leben rettet, sollte auch Lebensräume schützen. Deshalb engagieren wir uns über die medizinische Versorgung hinaus für Umwelt- und Gesellschaftsprojekte, die nachhaltig wirken und unsere Werte sichtbar machen", erklärt Hubert Franzaring, Geschäftsführer der Octapharma Plasma GmbH.Insgesamt kamen 17 Mitarbeitende aus der Blut- und Plasmaspende Bochum, der Plasmaspende Herne und der Plasmaspende Hagen zusammen und setzten standortübergreifend ein starkes Zeichen für Umweltbewusstsein, Zusammenhalt und gelebte Unternehmenswerte. Gemeinsam befreiten sie den beliebten Kemnader See von Müll - darunter unzählige Kleinteile wie Zigarettenstummel, Eisstiele sowie Becher und Deckel von Coffee-to-go-Getränken. Viele Spaziergänger:innen reagierten spontan mit anerkennenden Worten und zeigten ihre Wertschätzung für das Engagement.Fließender Übergang: mit Teamgeist von der Plasmaspende in den NaturschutzDer Auftakt der Aktion fand in der Blut- und Plasmaspende Bochum statt. Hier begrüßte die Geschäftsführung vorab everwave-Gründer Clemens Feigl. Eine Zentrumsführung gab Feigl beispielhafte Einblicke in die tägliche lebenswichtige Arbeit der Blut- und Plasmaspende und die Abläufe in den Spendezentren.Anschließend trafen sie die anderen Teilnehmenden am nahegelegenen Kemnader See, wo bereits Müllgreifer, Handschuhe und Sammelsäcke bereitstanden. Tatkräftig befreiten sie Wege, Böschungen und Uferbereiche von Müll.Der Kemnader See wurde bewusst als Einsatzort gewählt: Als Naherholungsgebiet zwischen Bochum und Witten wird er täglich von zahlreichen Spaziergänger:innen, Sportler:innen und Ausflugsgruppen frequentiert - und ist entsprechend anfällig für achtlos weggeworfenen Müll. Die Initiative leistete so einen direkten Beitrag zur lokalen Lebensqualität und zum Schutz des Ökosystems vor Ort."Diese Aktion zeigt, wie Wirtschaft und Umweltschutz Hand in Hand gehen können. Octapharma Plasma lebt Verantwortung auf allen Ebenen - für Gesundheit, Gesellschaft und Natur. Wir sind dankbar, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das Nachhaltigkeit nicht nur kommuniziert, sondern konkret umsetzt. Das gemeinsame Engagement hier am See ist ein starkes Beispiel dafür", so Clemens Feigl, Gründer von everwave.Ein Meilenstein in der Partnerschaft mit everwaveDiese Cleanup-Aktion ist Teil der stetig wachsenden Partnerschaft zwischen Octapharma Plasma und dem Aachener Social-Impact-Startup everwave. Bereits beim BlueFriday 2024 setzten beide Unternehmen mit 2,5 Tonnen gesammeltem Müll weltweit ein klares Zeichen. Der Cleanup in Bochum war der bisher größte organisierte Cleanup von Octapharma Plasma - und soll nicht der letzte bleiben. Weitere regionale Aktionen sind in Planung.Über Octapharma PlasmaDie Octapharma Plasma GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Octapharma AG, einem weltweit tätigen familiengeführten Unternehmen mit Hauptsitz in Lachen / Schweiz. Die Octapharma mit insgesamt 11.000 Mitarbeitenden ist auf die Gewinnung und Verarbeitung von Blutplasma zur Herstellung lebensrettender Medikamente im Bereich Hämophilie, Immunologie und Intensivmedizin spezialisiert. Octapharma stellt seine Produkte in 118 Ländern bereit und betreibt weltweit rund 200 Spendezentren, davon 21 allein in Deutschland. Die Octapharma Plasma GmbH mit Hauptsitz in Langenfeld beschäftigt rund 650 Mitarbeitende. Gemeinsam mit ihren Spenderinnen und Spendern trägt sie seit mehr als 20 Jahren dazu bei, Deutschland und Europa mit Plasmaprodukten zu versorgen. So können viele Krankheiten behandelt, Organtransplantationen durchgeführt und Unfallopfer gerettet werden. Da Blut und Plasma nicht künstlich hergestellt werden können, bleiben Blut- und Plasmaspenden für die moderne Medizin auch in Zukunft lebenswichtig. Mehr unter www.octapharmaplasma.dePressekontakt:Angela RecinoBewegte KommunikationTel.: +49 (0)2241 02007011E-Mail: a.recino@bewegtkommunikation.dePresseabteilung Octapharma Plasma GmbHE-Mail: presse@octapharmaplasma.deOriginal-Content von: Octapharma Plasma, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174962/6058221