Mainz (ots) -Israel will mit seinen Angriffen auf den Iran tiefgreifende Veränderungen im Nahen Osten herbeiführen. Ziel sei "die Beseitigung des iranischen Atomprogramms, die Beseitigung der Produktionskapazitäten für Raketen und die Beseitigung der Achse des Terrors", so Regierungschef Benjamin Netanjahu. Werden die USA militärisch in den Konflikt eingreifen? Was bedeutet der Krieg zwischen Israel und Iran für Deutschland? "Trump, Iran und die Bombe - Eskalation in Nahost" ist am Donnerstag, 19. Juni 2025, 22.40 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.US-Präsident Donald Trump, dem selbst ernannten "Dealmaker", ist es bisher nicht gelungen, Teheran am Bau von Atomwaffen zu hindern. Nun will er den Konflikt "ein für alle Mal lösen". Ob durch Verhandlungen oder militärisches Eingreifen - bisher völlig unklar. Experten zufolge liegen einige der Atomanlagen im Iran aber so tief unter der Erde, dass für Angriffe sogenannte Bunkerbrecher-Bomben nötig wären, über die nur die USA verfügen.Angegriffen hat Israel - wie soll sich die deutsche Regierung dazu verhalten? Wird das Atomprogramm des Iran gestoppt oder kommen die Mullahs jetzt umso schneller an "die Bombe"?Zu Gast bei Maybrit Illner sind Armin Laschet (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, der Historiker Moshe Zimmermann, die deutsch-iranische Journalistin Shahrzad Eden Osterer, Ahmad Mansour, Autor und israelisch-deutscher Palästinenser, die Nahost-Expertin Kristin Helberg und Elmar Theveßen, Leiter des ZDF-Studios in Washington.Diese Sendung wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.