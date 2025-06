Berlin (ots) -rebuy nutzt ab sofort die Plattform von Camunda (https://camunda.com/de/), eine führende Lösung für Prozessorchestrierung und Automatisierung, um den Reparaturzyklus von Geräten für Kund:innen zu automatisieren und orchestrieren. Camunda arbeitet mit rebuy zusammen, um den komplexen End-to-End-Aufbereitungsprozess zu vereinfachen - unabhängig vom Gerätetyp und der Art der Reparatur.rebuy ist entlang des gesamten Gerätelebenszyklus tätig - vom Einkauf über die Aufbereitung, Auftragsabwicklung (Fulfillment), Logistik bis hin zum Verkauf. Das Unternehmen setzt Camunda ein, um komplexe Reparaturprozesse effizient zwischen internen Abteilungen und Partnern in der Lieferkette zu koordinieren. Besonders im Fokus stehen dabei zeitkritische Reparaturen, etwa bei Garantieansprüchen von Kund:innen. Durch den Einsatz von Camunda erhält das rebuy-Team Einblick in Prozesse, kann Optimierungspotenziale identifizieren und Engpässe gezielt reduzieren.rebuy hat sich für Camunda entschieden, weil die Software rebuy ermöglicht, automatisierte Prozesse visuell darzustellen. Teammitglieder können nun schnell und einfach Prozesszustände und -definitionen direkt in der Produktion einsehen. Diese Funktionen erleichtern es rebuy, funktionierende Abläufe zu erkennen und Probleme zügig zu beheben.Björn Häuser, Head of Platform & Operations Development bei rebuy, sagt: "rebuy spielt eine zentrale Rolle in der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft für Geräte. Camunda ist dabei ab sofort ein wichtiger Bestandteil zur Effizienzsteigerung. Die Software hilft uns, überflüssige Prozessschritte zu eliminieren, möglichst viel zu automatisieren und sowohl den Durchsatz als auch die Anzahl der von unseren Mitarbeiter:innen durchgeführten Reparaturen zu erhöhen. Indem wir unsere Prozesse kontinuierlich verbessern, schaffen wir ein insgesamt besseres Erlebnis für unsere Kund:innen."Frederic Meier, Senior Vice President Sales bei Camunda, ergänzt: "Mit Camunda kann rebuy bestehende Automatisierungssilos aufbrechen und seine gesamten Geschäftsprozesse nahtlos für Mitarbeitende, Partner:innen und Kund:innen gestalten. Es ist großartig zu sehen, wie Camunda in den geschäftskritischsten Prozessen von rebuy zum Einsatz kommt: der nachhaltigen Wiederverwendung bestehender Ressourcen und der Verlängerung des Lebenszyklus elektronischer Geräte."Über rebuy:Die rebuy recommerce GmbH ist ein 2004 - damals noch als trade-a-game GmbH - gegründetes Recommerce-Unternehmen mit Sitz in Berlin, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, gebrauchte Produkte wieder in den Wirtschaftskreislauf zu integrieren. Über 650 Mitarbeiter:innen aus insgesamt 40 Nationen sorgen dafür, qualitativ hochwertige gebrauchte Produkte im Online-Shop anzubieten, dabei Ressourcen zu schonen und die Menschen gleichzeitig für einen bewussten Konsum zu sensibilisieren.rebuy ist in sechs Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Niederlande, Frankreich, Italien und Spanien. Für eine gleichbleibend hohe Qualität seiner Produkte hat rebuy eigene Grading-, Refurbishment- und Aufbereitungsprozesse entwickelt und gibt eine dreijährige Garantie auf alle verkauften Elektronikartikel. CEO des Unternehmens ist Dr. Philipp Gattner.Weitere Informationen über das Unternehmen unter www.rebuy.de (http://www.rebuy.de/).Über CamundaCamunda ermöglicht es Unternehmen, ihre Prozesse über Menschen, Systeme und Geräte hinweg zu orchestrieren und zu automatisieren. So lassen sich Komplexität bewältigen, Effizienz steigern und auch KI vollständig operationalisieren. Camundas führende Orchestrierungs- und Automatisierungsplattform wurde gleichermaßen für Fach- und IT-Abteilungen entwickelt. Sie führt jeden Prozess mit der nötigen Geschwindigkeit und Skalierbarkeit aus, um wettbewerbsfähig zu bleiben - und das ohne Kompromisse bei Sicherheit, Governance oder Innovation. Über 700 Unternehmen aller Branchen, darunter Atlassian, ING und Vodafone, vertrauen zur Orchestrierung, Automatisierung und Optimierung ihrer geschäftskritischen Prozesse auf Camunda, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen.Weitere Informationen finden Sie unter camunda.de.Pressekontakt:Hakob Aridzanjancamunda@piabo.netTel. +49 162 613 2940Original-Content von: Camunda, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108408/6058232