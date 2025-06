Unter dem Namen ID. Buzz AD arbeitet die VW-Technologietochter Moia schon länger an einer vollautonomen Version des elektrischen Vans ID. Buzz. Das Fahrzeug wurde bereits in Hamburg, München, Oslo und im texanischen Austin erprobt - und ist nun serienreif. Er soll u.a. im ALIKE-Projekt in Hamburg sowie beim Ride-Hailing-Anbieter Uber in Los Angeles zum Einsatz kommen. Dass Volkswagen große Pläne im Bereich autonomer Fahrzeuge hat, wurde spätestens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...