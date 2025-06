Mainz (ots) -3sat ist auch dieses Jahr live beim Lesewettbewerb in Klagenfurt dabei und zeigt ab Donnerstag, 26. Juni 2025, 10.00 Uhr, bis Samstag, 28. Juni 2025, täglich die Lesungen und Diskussionen rund um den Ingeborg-Bachmann-Preis. Wer den renommierten Literaturpreis erhält, ist am Sonntag, 29. Juni 2025, ab 11.00 Uhr, ebenfalls live in 3sat zu sehen. Alle Lesungen und Diskussionen sowie die Preisverleihung sind auch im Livestream unterwww.3sat.de zu verfolgen.Lesungen und Diskussionen in 3satBei den "49. Tagen der deutschsprachigen Literatur" lesen 14 Autorinnen und Autoren aus Österreich, Deutschland und der Schweiz aus ihren bisher unveröffentlichten Texten vor der siebenköpfigen Bachmann-Jury. 2025 tragen Thomas Bissinger, Natascha Gangl, Max Höfler, Nefeli Kavouras, Fatima Khan, Laura Laabs, Kay Matter, Tara Meister, Nora Osagiobare, Josefine Rieks, Almut Tina Schmidt, Boris Schumatsky, Verena Stauffer und Sophie Sumburane ihre Texte im Landesstudio Kärnten des ORF vor. Unter dem Juryvorsitz von Klaus Kastberger, Leiter des Literaturhauses Graz, diskutieren die Literaturkritikerinnen Mara Delius und Brigitte Schwens-Harrant, der Schriftsteller und Kritiker Philipp Tingler, die Kulturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Mithu Sanyal, die Dramatikerin und Literaturkritikerin Laura de Weck sowie der Autor Thomas Strässle über die eingereichten Texte.Preisverleihung in 3satAm Sonntag, 29. Juni 2025, wird in Klagenfurt die Preisträgerin oder der Preisträger des 49. Ingeborg-Bachmann-Preises bekannt gegeben und die Auszeichnung verliehen. Neben dem Ingeborg-Bachmann-Preis wird auch der mit 7.500 Euro dotierte 3sat-Preis vergeben. 3sat zeigt die Verleihung der Preise am Sonntag, 29. Juni 2025, ab 11.00 Uhr in seinem Programm und im Livestream unter www.3sat.de.3sat-"Kulturzeit" vor OrtVor Ort begleiten der Journalist Peter Fässlacher und die "Kulturzeit"-Moderatorin Cécile Schortmann die "49. Tage der deutschsprachigen Literatur". Zur Eröffnung spricht "Kulturzeit" am Mittwoch, 25. Juni 2025, 19.20 Uhr, mit dem Jury-Vorsitzenden Klaus Kastberger. In einem Zwischenbericht blickt das 3sat-Magazin am Freitag, 27. Juni 2025, 19.20 Uhr, auf die bereits gelesenen und diskutierten Texte.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter reichert.a@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/49tagederdeutschsprachigenliteratur) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie im 3sat-Pressetreff ergänzend die Pressemappe. (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/49-tage-der-deutschsprachigen-literatur-ingeborg-bachmann-preis-2025)3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6058256