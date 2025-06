© Foto: picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Gerresheimer AG - picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Gerresheimer AG

Eine Bloomberg-Meldung, derzufolge der US-Investor KPS Abstand von einer Übernahme nimmt, hatte die Aktie von Gerresheimer am Dienstag auf Talfahrt geschickt. Doch auch die Aufspaltung des Konzerns ist eine Option.Eine mögliche Übernahme des Verpackungsspezialisten Gerresheimer durch KPS Capital Partners und Warburg Pincus ist ins Stocken geraten. Nach intensiven Gesprächen und einer Due-Diligence-Prüfung habe sich KPS entschieden, sich nicht weiter an einer möglichen gemeinsamen Offerte für das Unternehmen zu beteiligen, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag. Ein alleiniger Übernahmeversuch von Warburg Pincus wird als schwierig eingeschätzt, so die Insider. Doch …