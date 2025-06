Americhem Inc., ein weltweit führender Anbieter von Polymerlösungen, hat seine europäischen Aktivitäten unter der Marke Americhem vereinheitlicht, um das Kundenerlebnis zu optimieren und die globalen Qualitäts- und Fertigungsstandards zu vereinheitlichen.

"Dieser Schritt vereinfacht unsere Skalierung und unseren Service", sagte CEO John Richard. "Eine Marke sorgt für Klarheit, Konsistenz und Vertrauen."

Der Standort in Dänemark unterstützt die Gesundheitsstrategie von Americhem und produziert ISO 13485-konforme Compounds für Hörgeräte, chirurgische Instrumente und Arzneimittelverabreichungssysteme. Das in Nordamerika entwickelte Clean Compounding wurde übernommen und soll nun auch in Asien eingeführt werden. Zu den weiteren Schwerpunkten zählen Fasern und Bauprodukte, bei denen Materialbeständigkeit, Farbgenauigkeit und schnelle Markteinführung von entscheidender Bedeutung sind. Die lokalen Teams arbeiten nun vollständig innerhalb der globalen Systeme von Americhem.

"Kunden erhalten hier die gleiche Reaktionsfähigkeit und Qualität, auf die sie in unserem globalen Netzwerk vertrauen", so Barto DuPlessis, Vice President und General Manager Europe.

Der Wandel bringt auch die Nachhaltigkeitsziele von Americhem für 2030 voran. Dänemark ist mit 100 erneuerbarer Energie und Solarstrom vor Ort führend, während energieeffiziente Technologien wie ColdPound den Verbrauch im Vergleich zur herkömmlichen Extrusion um bis zu 85 senken. Mit dieser Ausrichtung bekräftigt Americhem sein Engagement für globale Konsistenz, lokale Exzellenz und nachhaltigen Fortschritt.

Über Americhem

Americhem ist ein innovativer, technologieorientierter Marktführer in der globalen Polymerindustrie. Das Unternehmen basiert auf der Bereitstellung von Leistung, Lösungen und Vertrauen durch enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden. Alle Produkte des Unternehmens werden durch einen umfassenden technischen Support unterstützt, der Qualität, Zuverlässigkeit und Wert sicherstellt. Americhem betreibt 10 Produktionsstätten und unterhält Vertriebsniederlassungen auf der ganzen Welt. Americhem ist im Besitz von Pritzker Private Capital sowie dem Management und Co-Investoren.

